Plusieurs milliers de personnes défilent à Toulouse contre le pass vaccinal

Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Toulouse ce samedi 8 janvier contre le pass vaccinal. Le projet de loi a été adopté en fin de semaine à l'Assemblée Nationale. Une manifestation qui a lieu à trois mois de la présidentielle et quelques jours après les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés.

Choqués par les propos d'Emmanuel Macron

Beaucoup de manifestants évoquaient les propos du Président de la République il y a quelques jours : "La pire chose c'est quand il a dit qu'on était irresponsables de ne pas se vacciner et que les irresponsables n'étaient plus des citoyens. On paie des impôts et on participe à toutes les règles de ce pays. On essaie même de le réveiller. _C'est dommage de voir qu'on est exclus par le président"_, lâche Lionel pancarte à la main.

Benjamin enchaîne : "C'est une incompréhension. Pour moi il est responsable de tous les Français et là il ne nous considère pas comme citoyens. Cela m'a choqué."

De nombreux autocollants ont été "stickés" dans les rues de Toulouse. © Radio France - Julien Balidas