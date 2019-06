Plusieurs milliers de personnes défilent contre l'homophobie pour la marche des fiertés à Nantes

Plusieurs milliers de personnes, de la musique techno, des drapeaux multicolores, voilà à quoi ressemblaient les rues de Nantes ce samedi 1er juin pour la marche des fiertés. De la tour Bretagne à la place Royale, elles ont défilé dans une superbe ambiance.

Les participants ont défilé, dansé, chanté, pendant trois heures. Mais le thème de l'année n'était jamais bien loin comme sur ces pancartes : "La transphobie tue". Le thème cette année était : "50 ans après Stonewall, il reste des murs à abattre". Aux Etats-unis, les émeutes de Stonewall avaient été les prémices de la lutte contre l'homophobie. Les organisateurs, ce samedi, veulent sensibiliser à l'homophobie qui n'est pas encore éteinte.

Il n'y aura plus de pride, y'aura plus rien, le jour où on passera inaperçu et que tout le monde nous acceptera tel que nous sommes." Pierre, trésorier de l'association ESAC