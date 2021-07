Plus de 4.000 personnes manifestent à Nantes contre le pass sanitaire, des tensions avec les forces de l'ordre

Une nouvelle manifestation est organisée à Nantes ce samedi 24 juillet par les opposants à l'extension du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale de certaines professions. Plus de 3.000 personnes sont présentes et des tensions apparaissent avec les forces de l'ordre.