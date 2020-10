Plusieurs milliers de personnes rassemblées à Versailles contre le projet de loi bioéthique

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Versailles ce samedi à l'appel du collectif d'associations Marchons Enfants, dont la Manif pour tous, contre le projet de loi bioéthique et en particulier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

"Nous sommes là pour défendre l'enfant" a clamé la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, face à la foule rouge et verte venue manifester ce samedi après-midi à Versailles dans les Yvelines. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes, pour s'opposer au projet de loi bioéthique et surtout l’ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Voté le 1er août en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi devrait être adopté définitivement dans les prochains mois.

1.000 manifestants à Paris

D'autres rassemblements étaient prévus en Ile-de-France, comme Versailles ou encore Bondy (Seine-Saint-Denis). À Paris, le rassemblement était limité à 1.000 personnes en raison du Covid-19.

France, Paris, place Vendôme rassemblement du groupe ENSEMBLE MARCHONS opposé à la loi qui vise a réformer la PMA en France. © Radio France - Nathanael Charbonnier

Place Vendôme, devant le ministère de la Justice, les manifestants ont scandé "Macron, ta loi on n'en veut pas", ou encore "PMA et GPA, on n'en veut pas. En France l'humain ne se vend pas". A la tribune, plusieurs associations se sont relayées pour dénoncer un texte qui "menace les enfants".