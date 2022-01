Plusieurs milliers de Rennais ont manifesté pour réclamer des augmentations de salaires

Plus de 2.000 personnes ont défilé dans les rues de Rennes ce jeudi 27 janvier 2022 pour réclamer des hausses de salaires. Des retraités, des fonctionnaires, des étudiants et des cheminots ont participé à cette journée de grève nationale.

Ils étaient plus de 2.000 salariés du privé et du public à marcher dans un seul et même cortège à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour défendre le pouvoir d'achat et les hausses de salaires ce jeudi 27 janvier 2022. Ils ont répondu à l'appel national de plusieurs syndicats comme la CGT, FO, la FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse telles que l'UNL et l'Unef. De nombreux retraités, cheminots et fonctionnaires ont défilé ce midi pour tenter d'imposer dans la campagne présidentielle le thème des salaires. Pour beaucoup de ces Rennais mobilisés, cette manifestation est un appel à l'aide.

Plusieurs syndicats ont appelé à cette journée de mobilisation interprofessionnelle © Radio France - Laurine Benjebria

Cela fait une vingtaine d'années que Frédérick est jardinier pour la Ville de Rennes, et après autant d'années de services son salaire ne dépasse pas les 1.500 euros net par mois. "J'ai eu un échelon supplémentaire récemment et j'ai gagné 35 euros de plus par mois, et il a fallu que j'attende trois ans pour passer cet échelon", regrette-t-il.

"Ça fait deux mois que je suis dans le rouge"

Parent isolé, il doit aussi subvenir aux besoins de ses deux filles, ce qui devient de plus en plus compliqué. Si cela fait des années que "notre point d'indice de fonctionnaire est gelé", l'inflation elle a augmenté. "Il a fallu que je demande une aide ponctuelle à ma mère parce que financièrement je ne m'en sortais pas", se désole Frédérick.

De nombreux enseignants ont participé à cette manifestation à Rennes © Radio France - Laurine Benjebria

Frédérick n'est pas un cas isolé : "On est tous dans le même cas, on voit bien qu'on perd du pouvoir d'achat et qu'on ne s'en sort plus en travaillant", précise le jardinier. Dans le cortège rennais, les salaires annoncés par les différents manifestants ne volent pas haut. Une précarité renforcée dans certains métiers, comme chez les animateurs.

La plupart des animateurs mobilisés ce jeudi n'a pas de CDI. C'est le cas par exemple de Typhaine, une animatrice en CDD. "Cela fait deux fois que je suis renouvelée, et je suis à 1.350 euros par mois", explique-t-elle.

Si elle se dit "chanceuse" car elle a obtenu un CDD à temps complet, elle tient à rappeler son fort investissement personnel dans ce métier. "Je travaille le samedi, le vendredi soir je finis à 21h30 et c'est pas beaucoup pour le temps de travail consacré". Elle constate depuis quelques temps déjà une dégradation de ses conditions de travail : "On a la responsabilité d'un nombre important d'enfants", ajoute-t-elle.

Des animateurs et animatrices ont tenu à faire grève pour dénoncer leurs salaires trop bas et la dégradation de leurs conditions de travail © Radio France - Laurine Benjebria

"Finalement, ce sont tous les métiers qui sont touchés par ces salaires qui sont à ras des pâquerettes", résume Cassandre. Cette technicienne d'intervention gaz de 30 ans n'a pas hésité un seul instant avant de battre le pavé ce matin. Elle réclame "une revalorisation globale et pas seulement entreprise par entreprise, où les plus forts gagneraient et les plus faibles resteraient avec leurs salaires de misère".

Beaucoup de manifestants veulent également profiter de cette journée interprofessionnelle et intersyndicale pour remettre sur le devant de la scène la question des salaires. Aurélie, salariée à la SNCF, souhaiterait que la campagne présidentielle prenne à bras-le-corps cette question. "On aborde tous les sujets" en ce moment, "comme la situation sanitaire, la peur des autres, l'insécurité, mais pas des sujets qui préoccupent les salariés, comme les salaires".