"Plusieurs nouvelles brigades de gendarmerie dans le département", Thierry Mosimann, préfet du Calvados

Le préfet du Calvados, Thierry Mosimann, était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi 30 janvier pour évoquer la sécurité et la gendarmerie. Alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le projet de création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France la semaine dernière, nous avons évoqué avec le préfet du Calvados ce qui pourrait arriver chez nous, dans le Calvados.

ⓘ Publicité

Le Calvados va accueillir plusieurs nouvelles brigades de gendarmerie, où ça ?

Thierry Mosimann, préfet du Calvados : Ça, je ne le sais pas encore, mais c'est vrai que les services publics doivent être accessibles à l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et c'est encore plus juste pour la sécurité. L'une de mes priorités, c'est la sécurité du quotidien et donc être au plus près des territoires et notamment en milieu rural. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il allait renforcer le réseau des brigades territoriales, alors oui, il y en aura effectivement dans le département du Calvados.

Plusieurs candidats se sont manifestés dans notre département ?

Oui, tout à fait. Plusieurs maires nous ont fait part de leurs propositions. Il y a deux concepts possibles pour ces brigades. Il y a d'une part des brigades fixes, là où la population s'est densifiée et où, historiquement, il n'y avait pas de brigades. Et puis, il y a aussi des brigades mobiles. On a expérimenté cela, depuis un an, ça marche particulièrement bien. Ce sont des brigades que l'on déploie sur des territoires qui sont moins denses, qui se dépeuplent, mais pour lesquelles il faut néanmoins qu'on soit bien présent.

Qu'est-ce que vous allez dire aux candidats déçus, notamment dans les zones rurales où on manque de forces de l'ordre ?

Je ne crois pas que nous manquions de force de l'ordre. Il faut simplement que ces forces de l'ordre soient plus présentes sur le terrain, donc très concrètement, qu'elles sortent, qu'elles sortent des brigades, qu'elles aillent au contact de la population. J'ai fixé des objectifs ambitieux de présence des patrouilles sur le terrain. L'an passé, nous avons fait 77 000 heures de patrouilles sur le terrain. Et ça, ça concernait bien évidemment les patrouilles de gendarmerie.

Il y a aussi un "camping-car" de la gendarmerie qui se déplace de commune en commune ?

C'est ce que j'appelle la brigade mobile de proximité. On ne va pas une fois sûr une commune, puis sur une autre. On n'essaye pas de toucher toutes les communes. On essaye de mettre en place un service régulier, c'est-à-dire qu'on va identifier les communes dans lesquelles il faut aller. Et c'est là que toutes les semaines, nous irons.

Vous avez aussi pour projet de lancer une "brigade verte" ?

Il est important que nos forces de police et de gendarmerie évoluent face à l'évolution des attentes de la société et on sait qu'il y a des préoccupations environnementales qui sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Il nous faut donc lutter contre les atteintes à l'environnement et c'est pour cela qu'il nous faut probablement réorganiser nos deux services. J'ambitionne alors de former, dans les nouvelles brigades de gendarmerie, des gendarmes spécialisés, dans la lutte contre les atteintes à l'environnement.

Au 1er février, les automobilistes du Calvados vont repasser à 80 km/h sur les routes départementales, sans terre-plein central. Souhaitez-vous revenir à 90 km/h ?

C'est l'affaire du président du conseil départemental qui est en train de réaliser des études d'accidentologie sur ces morceaux de routes départementales. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons eu certes l'année passée moins d'accidents que l'année précédente, 477 accidents contre 541, mais que, en revanche, ces accidents ont été plus dangereux, puisqu'il y a plus de blessés, hospitalisés, 240 contre 200 en 2021. Et il y a eu plus de tués sur les routes, 33 contre 28 ! 240 hospitalisés, c'est important et ce sont très concrètement des destins qui sont changés, dramatiquement.