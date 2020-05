À la Baule et à Pornichet en Loire-Atlantique, au Conquet et à Porspoder dans le Finistère, les plages rouvrent dès ce matin. Une première en métropole depuis le 17 mars, mais cette réouverture est très encadrée.

Plusieurs pages rouvrent dès ce matin dans le Finistère et en Loire-Atlantique

Fouler le sable au bord de l'eau, beaucoup en rêvent depuis le 17 mars, et la fermeture des plages dans le cadre du confinement. Edouard Philippe avait annoncé que les préfets pouvaient à compter du 11 mai, à la demande des maires, rouvrir les plages sous certaines conditions.

C'est chose faite pour la première fois dans deux départements. Dans le Finistère au Conquet, et à Porspoder ; en Loire-Atlantique à la Baule et Pornichet, décisions des préfets hier soir.

De nombreuses conditions

Mais pas question d'y faire ce que l'on veut. D'abord les horaires sont limités : il n’est possible de fouler le sable qu’en journée, de 8h à 21h en Loire-Atlantique, de 7h à 20h dans le Finistère.

Sont autorisés les promenades, la baignade, et la pêche à pied. Le sport également, pour le plus grand bonheur des surfeurs, mais uniquement le sport individuel, pas de football ou de beach-volley pout l'instant.

Oubliez aussi la bronzette : il reste strictement interdit de poser sa serviette, ou même de s’asseoir sur le sable. Sont proscrits également les pique nique et les apéros, la consommation d’alcool est d’ailleurs spécifiquement interdite sur la plage. Et comme partout ailleurs aucun rassemblement de plus de 10 personnes n'est toléré.

Les communes doivent également veiller à afficher les consignes sanitaires à l’entrée des plages, et au respect de la distanciation physique : au moins un mètre de distance entre les personnes, cinq mètres entre les groupes.

Réouvertures ce week-end un peu partout en France

La nouvelle venue de l'ouest donne le top départ pour une vague de réouvertures de plages un peu partout en France, sans doutes principalement à partir de ce week-end. Ce sera le cas notamment dans les Alpes-Maritimes (Cannes, Nice...), le préfet du département l'a annoncé hier sur France Bleu Azur.