Plusieurs parlementaires tourangeaux signent une tribune contre les abandons d'animaux

100.000 chiens et chats soient abandonnés chaque année dans notre pays dénonce cette tribune

Indre-et-Loire, France

"Un être sensible ne se jette pas". 240 parlementaires lancent un appel contre les abandons d'animaux ce dimanche 30 juin dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche.

Parmi les signataire, deux députés d'Indre et Loire Philippe Chalumeau (La République en Marche), député de la 1ère circonscription et Sophie Auconie (UDI et Indépendants), députée de la 3e circonscription.

Les trois sénateurs de Touraine ont aussi signé cette tribune. Serge Babary (Les Républicains), Pierre Louault (Union Centriste) et Isabelle Raimond Pavero (Les Républicains).

"Plus d'un foyer sur deux en possède au moins un, devenu membre à part entière de la famille. Comment accepter alors que 100.000 chiens et chats soient abandonnés chaque année dans notre pays ?" dénonce cette tribune.

Ils rappellent que les animaux ne sont pas des biens de consommation. Ces parlementaires s'engagent à déposer une proposition de loi pour en finir avec ces abandons.