Plusieurs rassemblements contre les violences urbaines en Limousin

Après l'attaque de la maison du maire de l'Haÿ-les-Roses, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le Val de Marne, l'association des maires de France a lancé un appel au rassemblement ce lundi midi. Un appel entendu notamment à Limoges où environ 250 personnes se sont retrouvées sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

A Limoges, environ 250 personnes ont répondu à l'appel de l'Association des Maires de France © Radio France - Nathalie Col

Des élus de tous bords se sont mobilisés aux côtés des employés de la mairie et des anonymes. Une population venue aussi dénoncer plus largement les agressions d'élus, de plus en plus fréquentes et les dégradations qui ont aussi touché Limoges.

Le rassemblement s'est achevé par une Marseillaise entonnée par la foule, à la demande du maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie, qui, dans un discours, a également appelé à être "les uns avec les autres" plutôt que "les uns face aux autres".

D'autres rassemblements en Haute-Vienne et en Corrèze