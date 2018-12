Plusieurs rassemblements de Gilets jaunes prévus à Paris ce week-end malgré l'appel du gouvernement à ne pas manifester

Paris, France

Il devrait bien y avoir des Gilets jaunes dans les rues de Paris ce samedi. Le gouvernement leurs avait pourtant demandé d'annuler les rassemblements prévus dans la capitale, dans le contexte du renforcement du plan Vigipirate après l'attentat de Strasbourg mardi soir. Mais pour les Gilets jaunes, pas question de s'arrêter maintenant. Ils demandent plus que les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine. Comme les semaines précédentes, plusieurs événements s'organisent sur les réseaux sociaux et au moins trois d'entre eux se tiendront bien à Paris samedi.

Des rassemblements à la gare Saint-Lazare et place de la République

Il y a d'abord ce rassemblement à 10 heures gare Saint-Lazare, organisé par plusieurs collectifs et comités, dont "Vérité et justice pour Adama Traoré", ce jeune décédé lors d'une interpellation à Beaumont-sur-Oise en juillet 2016. Ils appellent à se mobiliser pour les Gilets jaunes, contre les violences policières et pour faire, disent-il, "plier Macron."

L'ambiance est un peu plus détendue du côté de l'association du "Mouvement citoyens des Gilets jaunes." Le rassemblement est prévu comme ces dernières semaines à 14 heures place de la République, l'événement a été déclaré à la préfecture de police ce jeudi soir. "Ce qui s'est produit à Strasbourg est malheureux", confie l'un des organisateurs de ce rassemblement. "Mais on ne pas laisser ces gens-là (les terroristes) nous empêcher de faire les choses."

Un autre appel à manifester lancé par une des figures des Gilets jaunes

D'autres Gilets jaunes prévoient aussi de participer à "l'Acte 5, les Gilets jaunes à Paris, préparons Noël !". Un événement lancé sur Facebook par Eric Drouet, ce chauffeur routier de Seine-et-Marne, qui est une des figures des Gilets jaunes. Au moins 4 000 personnes disent vouloir y participer. Le départ du cortège est prévu à 9h30 samedi. Mais pas de lieu de rassemblement précis pour l'instant : "l'info sera donnée au dernier moment", peut-on lire sur la page Facebook de l'événement.