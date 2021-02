Plusieurs rassemblements pour demander "justice pour Julie", qui accuse des pompiers de viol

Des centaines de personnes se sont réunies samedi 6 et dimanche 7 février dans plusieurs villes de France pour montrer leur soutien à Julie (prénom d'emprunt). Cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, accuse des pompiers de viol. Agée de 14 ans au moment des faits, Julie suivait un traitement médicamenteux lourd qui nécessitait de nombreuses interventions des pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Elle a entretenu une relation suivie avec l'un d'eux pendant près d'un an, mais a dénoncé des rapports non consentis, notamment un après-midi chez ce pompier qui se trouvait avec deux collègues. Ces trois pompiers avaient été initialement mis en examen pour viol sur mineure, une infraction passible des assises, mais en juillet 2019, le juge avait finalement requalifié les faits en "atteinte sexuelle" et ordonné leur renvoi en correctionnelle. Ce mercredi, la Cour de cassation examine la requalification en "viol".

Plus de 300 personnes se sont réunies dimanche place Saint-Michel à Paris, à quelques rues du Palais de justice. Emu, le père de Julie s'est dit "extrêmement touché" par ces soutiens. "Ca nous va droit au cœur, car quand on a déposé plainte il y a dix ans, on était méprisé", a-t-il dit à l'AFP. "Les choses ont clairement bougé dans la société et même si certains juges sont réticents à cette évolution, aujourd'hui on entend plus la parole des victimes", a-t-il ajouté.

Une dizaine de rassemblements

A Paris, un premier rassemblement a eu lieu dès samedi, organisé par les Femen. Les militantes féministes étaient une trentaine devant le ministère de la Justice à manifester seins nus et pancartes avec des citations de la jeune femme à la main.

Les FEMEN se sont mobilisées à Paris pour réclamer "justice pour Julie". © AFP - Alain JOCARD

Trois associations (Osez le féminisme, L'assemblée des femmes et Femmes solidaires Marseille) ont également organisé un rassemblement à Marseille, ce dimanche. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour dénoncer "un grave déni de justice". Les manifestants ont fait une minute de silence pour les souffrances de Julie, qui a fait une tentative de suicide en 2014, ainsi que pour toutes les victimes de viol.

Ils étaient 150 à Montpellier, dont Claire, 21 ans, qui interpelle : "À quel moment on considère qu'une enfant de 14 ans peut être consentante ?"

A Avignon, les manifestants étaient une trentaine. "En fait le viol c'est tout acte de pénétration, de quelque nature que ce soit, par contrainte, menace ou surprise. Et il y a effectivement une contrainte ici, liée notamment à la vulnérabilité de Julie, parce qu'elle été secourue par les pompiers, dans un état de faiblesse et elle était mineure", a expliqué Blandine de Verlanges, la présidente et porte-parole d'Osez le féminisme en Vaucluse.

C'est une affaire de société publique que tout le monde devrait prendre au sérieux.

Des drapeaux violets, couleur des luttes féministes, ont aussi recouvert les marches du tribunal de Bayonne, ce dimanche. "Elle était mineure. Elle n’était pas en capacité de donner un consentement CLAIR. Puis, elle a eu la force de dénoncer ce qu’elle a subi mais le système ne l’a pas soutenu. Il y a une faille puisque la justice ne reconnaît pas la gravité de ce qui lui est arrivé. Alors nous manifestons pour montrer à Julie que nous la soutenons", a souligné Itzar, bénévole au sein de l'association Bagera (Nous sommes) à Hendaye.

Une quinzaine de personnes se sont aussi réunies devant le palais de justice de Reims. Pour Estelle Joulain, de "Nous Toutes 51" "C'est une affaire de société publique que tout le monde devrait prendre au sérieux."