Grève du 29 septembre : plusieurs secteurs impactés dans la Marne

La CGT, Solidaires et la FSU appellent à une journée de grève nationale et de manifestations ce jeudi 29 septembre. Une journée pour défendre l'âge de départ à la retraite et le pouvoir d'achat mais les mobilisations vont impacter les lignes de bus et de TER de Champagne-Ardenne.

À l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, plusieurs rassemblements sont prévus dans la Marne pour cette journée de grève. Le rendez-vous est donné à 10h devant la Maison des syndicats à Reims et à Châlons-en-Champagne. Les autres cortèges marnais se réuniront à 10h place Carnot pour Epernay et 11h30 place d'Armes à Vitry-le-François. Leurs revendications : une augmentation du pouvoir d'achat en passant à une revalorisation du Smic ainsi que l'âge du départ à la retraite à 60 ans.

Transports en commun

Il faudra donc anticiper pour se déplacer grâce aux transports en commun puisque de nombreuses perturbations sont à prévoir. Le réseau de transport en commun rémois Citura sera très impacté. Les bus et les trams ne circuleront qu'à partir de 6h du matin jusqu'à 20h le soir.

Concernant la circulation du tram, sur la ligne A, c'est un tram toutes les 15 minutes environ. Pour la ligne B, cela sera toutes les 45 minutes.

Du côté des bus, une dizaine de bus ne circuleront pas de la journée. Les lignes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 30, 40, C et N sont concernées. Pour les lignes 1, 2, 3, 4 et 5, il faudra compter 20 minutes entre chaque passage. Petite particularité pour la ligne 1 qui ne desservira pas le secteurs Thillois et Champigny. Les lignes 13, 14, 15, 16, 17, 18 et quelques TAD continueront à circuler normalement tout le long de la journée, avec néanmoins quelques changements d'horaires puisque les derniers bus arrêteront leurs rotations avant 20h.

À l'inverse, les transports en commun Mouveo d'Epernay, Vitrybus de Vitry-le-François ou Sitac de Châlons-en-Champagne ne seront pas perturbés par la grève.

Secteur ferroviaire

La SNCF prévient ses voyageurs que le service sera très perturbé et ce dès mercredi 28 septembre à 20h jusqu'à vendredi 30 septembre. Alors qu'habituellement un TER relie Reims à Charleville-Mézières à peu près toutes les demies-heures (soit 25 par jour), ce jeudi, il n'y aura pas plus d'une dizaine de trains régionaux qui feront le trajet.

La circulation des TGV est annoncée quasi-normale dans le Grand Est. Pour ceux qui se rendent toutefois à Paris, la RATP prévoit quelques perturbations sur les bus, les trams et le RER B. Les lignes de métro et le RER A seront eux épargnés.

Éducation nationale

Dans les écoles rémoises, certaines classes pourraient être fermées à cause de la grève mais la mairie de Reims met en place un accueil gratuit pour les parents des élèves concernés. L'accueil se fait au centre de loisirs municipal Moulin Huon, de 8h20 jusqu'à 16h30. La restauration scolaire fonctionne elle normalement.

20% des enseignants ont répondu à l'appel national du SNUIPP, le syndicat des enseignants. Le taux exact de gréviste dans la région devrait être connu dans la journée de jeudi.