Plusieurs stations de ski des Alpes du Sud ouvrent pour ce premier week-end de décembre

Vous pouvez commencer à préparer votre tenue pour aller fouler la neige, les premières station de ski dans les Alpes du Sud ouvrent leurs remontées mécaniques ce week-end. Il n'y a pas une liste établie cela varie en fonction de l'enneigement de ces derniers jours mais déjà nous savons que la station de Chabanon, dans le nord des Alpes-de-Haute-Provence, près de Seyne-les-Alpes, près du Lac de Serre-Ponçon sera ouverte ce samedi pour accueillir les premiers skieurs tout comme la station de Montclar. La station de Montgenèvre située entre la vallée de la Clarée et le val de Suse, dans le département des Hautes-Alpes est elle ouverte déjà et puis si vous êtes du côté d'Isola 2000 vous pourrez aussi skier. Pour l'instant l'enneigement reste assez faible pour ce début de saison explique Gérard Bracali, directeur des domaines skiables du Val d'Allos et président "Alpes du Sud" de Domaines skiables de France : "Nous au Val d'Allos on a eu 10 à 15 centimètres mais on a le froid qui nous permet de produire de la neige de culture".

Mesures sanitaires

Une ouverture des stations dans le respect des mesures sanitaires alors que l'épidémie de Covid-19 est en train de repartir et que selon les communes les taux d'incidence s'élèvent au-dessus de 200 cas pour 100.000 habitants. Le pass sanitaire est nécessaire pour emprunter les remontées mécaniques.

Un texte indique que le contrôle du pass sanitaire s’effectuera lors de l’achat du forfait en billetterie, de manière aléatoire sur les zones de départ des remontées mécaniques et également par les moniteurs de ski au début des cours. Les exploitants des domaines skiables sont tenus d’informer préalablement leurs clients de l’obligation du pass sanitaire. Un skieur qui ne sera pas en mesure de présenter son sésame ne pourra pas accéder à une remontée.

N'oubliez pas non plus votre masque. Il est nécessaire dans les files d'attentes, dans les télécabines, vous pourrez l'enlever en revanche une fois bien assis sur les télésièges.

Pour les contrôles nous avons formé tout le personnel qui vient d'être embauché pour pouvoir contrôler les clients mais nous misons sur la bienveillance. Les mesures qui sont imposées on les connaît, ce sont des mesures de tous les jours - Gérard Bracali

Dans certaines stations l'enneigement est encore trop faible pour l'ouverture, il faut patienter un peu. © Radio France - Camille Payan

à lire aussi Pass sanitaire obligatoire dans les stations de ski, mode d'emploi