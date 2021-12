Plusieurs tonnes de matériel médical ont quitté Brive à destination de Sikasso au Mali

Dans le cadre du jumelage entre Brive et la ville de Sikasso, plusieurs tonnes de matériel médical et informatique ont été envoyées au Mali. C'est l'association Brive-Sikasso qui est à l'origine de cette opération humanitaire.

6,5 tonnes de matériel médical et scolaire ont quitté Brive pour Sikasso au Mali

Une table d'opération, des tables d'accouchement, des brancards, des fauteuils roulants mais aussi des livres, des dictionnaires, des ordinateurs, etc. Au total 6,5 tonnes de matériels, pour un montant de 87 000 euros ont pris la route du Mali, ce lundi : "il y a 70% de matériel médical, du matériel technique de haut niveau fourni par le centre hospitalier de Brive, des livres pour des établissements scolaires, des vêtements pour des institutions caritatives et un orphelinat, des machines à coudre, pour des associations féminines que l'on soutient via le microcrédit." précise Michel Blancher, le président de l'association Brive-Sikasso.

Le container doit arriver à destination le 25 janvier prochain - Association Brive-Sikasso

Jumelées depuis 1982, les deux villes multiplient les actions de coopération de ce type. Traditionnellement, les bénévoles de l'association briviste, qui compte 142 adhérents, se rendent sur place pour superviser le bon acheminement et la distribution du matériel envoyé, mais à cause de la situation politique au Mali, ils ont décidé de ne pas se rendre sur place cette fois-ci pour des raisons de sécurité. Le container de 78 m3 a donc quitté Brive pour Bordeaux hier, où il sera chargé sur un cargo, dans le port de Bassens, direction Abidjan puis Sikasso par la route. Arrivée prévue le 25 janvier prochain.