Plutôt que la maison de retraite, des familles pour accueillir les personnes âgées

Cela fait trois ans que Karine Demarcq a choisi de devenir accueillante familiale à Nîmes. Agréée par le Département, elle accueille aujourd'hui dans sa maison Marie-Claude, 77 ans, Clémence, 89 ans et Francine, 97 ans. "C'était un projet de famille confie Karine. Il fallait donc que toute la famille, le conjoint et les deux enfants (17 et 22 ans) puisse y adhérer. On s'adapte au quotidien." Pour qu'elles se sentent plus à l'aise, Karine a fait agrandir sa maison. Les trois vieilles dames disposent ainsi chacune de leur chambre qu'elles ont aménagé comme elles le souhaitaient, mais également d'une salle de bain commune, d'une pièce à vivre avec kitchenette et frigo et d'un salon-bibliothèque. L'objectif de Karine : que toutes ses "accueillies" se sentent comme chez elles, en toute sécurité. "On est là pour _maintenir leur autonomie au maximum et de leur rendre la vie plus douce au quotidien_. On mange ensemble à midi. Elles participent aux fêtes de famille. A leur rythme. Ce n'est pas LA solution miracle mais c'est une des solutions. Les personnes ne sont pas seules, elles peuvent sonner la nuit. De savoir qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, c'est sécurisant et ça résout beaucoup de problèmes."

Karine Demarcq, accueillante à Nîmes

Francine, 97 ans habite chez Karine depuis un an

Une prise en charge 24h/24, 7 jours/7

Participer à la vie de la maison, ça veut dire pour les personnes âgées, aider à la préparation du repas, faire du jardinage, jouer à des jeux de société mais aussi simplement regarder la télé, lire ou se reposer. "Tous les jeux, toutes les activités, c'est de la stimulation." Le suivi médical est aussi assuré quotidiennement. "Les infirmières passent tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. On peut aussi faire appel au kiné, au pédicure. On peut tout mettre en place à domicile. Quand l'état de la personne le nécessite, on peut l'accompagner jusqu'au bout. C'est comme dans une maison de retraite. Ils n'ont pas plus qu'ici." Pour un coût beaucoup moins important. Le reste à charge pour la personne accueillie est estimé de 1000 à 1200 euros par mois.

Axel, 17 ans, l'un des enfants de Karine