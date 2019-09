Bioéthique : l'extension de la PMA au cœur du débat qui commence à l'Assemblée nationale

Les députés examinent, à compter de ce mardi, le projet de loi dit de bioéthique. Le texte, qui doit être adopté définitivement avant l'été, prévoit de nombreuses mesures, dont certaines font déjà l'objet d'un vif débat dans la société civile. À commencer par l'emblématique extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

Ouvrir les yeux sur ce qu'est la famille française contemporaine - Agnès Buzyn, ministre de la Santé

Promesse du candidat Macron maintes fois repoussée, la PMA doit en effet être autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, et non plus réservée aux couples hétérosexuels. Cette mesure phare, dès l'article 1er du projet de loi, doit permettre "d'ouvrir les yeux sur ce qu'est la famille française contemporaine, une famille aux nombreux visages, qui s'épanouit sous des formes diverses", selon Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui va porter pendant deux semaines et demie ce vaste projet de loi avec Nicole Belloubet (Justice) et Frédérique Vidal (Recherche).

Les opposants appelés à manifester le 6 octobre

Cette vision des choses ne fait pas consensus. Une vingtaine d'associations, dont La Manif pour tous, ont d'ores et déjà appelé à manifester le 6 octobre contre l'extension de la PMA. "Il est question de l'avenir de la condition humaine", a estimé lundi le député européen LR François-Xavier Bellamy, catholique revendiqué. L'épiscopat avait de son côté affirmé qu'il était du "devoir" des citoyens de manifester, avant qu'un porte-parole ne tempère.

Avec environ 2.600 amendements déposés (un chiffre loin des records enregistrés sous cette législature), le débat parlementaire s'annonce intense. Sur le seul article 1er, qui risque de ne pas être voté avant plusieurs jours, près de 600 amendements sont au menu. Certains LR, RN, UDI, Libertés et territoires ou Agnès Thill (ex-LREM) veulent en rester à une PMA réservée aux couples hétérosexuels infertiles, ou ne pas l'autoriser aux femmes seules.

Tous ces opposants peuvent s'appuyer sur l'Académie de médecine, qui a jugé la semaine dernière que "la conception délibérée d'un enfant privé de père" n'est "pas sans risques" pour son développement. Les anti-PMA dénoncent également le risque de "tentations eugéniques" au travers de l'extension lorsqu'il n'y a pas infertilité, et un "effet domino" vers la légalisation de la gestation pour autrui (GPA). Le gouvernement a de son côté toujours assuré que cette GPA "demeurerait un interdit absolu en France".

Le gouvernement pourra compter sur le soutien de la gauche, qui défend la PMA pour toutes mais qui souhaiterait aller plus loin. Elle a en effet déposé des amendements pour l'ouvrir aux hommes transgenres, tout comme certains députés LREM. Autre débat dans le débat, celui sur la PMA post-mortem, que poussent certains "marcheurs" notamment, mais à laquelle le gouvernement est opposé.

Une douzaine de "marcheurs" emmenés par Marie Tamarelle-Verhaeghe veulent pour leur part supprimer l'accès à la PMA aux femmes seules, considérant que la conception d'un enfant "est liée à un projet commun entre deux personnes".

La PMA ne sera pas le seul thème de débat, puisque le projet de loi prévoit également une délicate réforme de la filiation et de l'accès aux origines, en conséquence de l'ouverture de la PMA, et aborde nombre de sujets sensibles comme l'autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires.