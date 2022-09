PMA : le CHRU de Nancy lance un appel aux dons d'ovocytes et de spermatozoïdes

Un an après l'autorisation aux femmes seules et couples de femmes de faire une PMA, la demande de spermatozoïdes a été multipliée par cinq à Nancy, au Centre d'assistance médicale à la procréation. Le CHRU de Nancy lance donc un appel aux donneurs.

Près d'un an : c'est le délai qu'il faut en moyenne pour effectuer une procréation médicalement assistée à partir d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes au Centre d'assistance médicale à la procréation à Nancy. Un temps d'attente particulièrement long, qui est "inhérent au modèle français", selon Mikaël Agopiantz, le responsable du centre.

"Dans les pays où il n'y a pas de délai, le don est dédommagé avec une petite rémunération, ce qui n'est pas le cas en France. Dans la plupart des pays, les dons sont complètement non-anonymes, ce n'est pas non plus le cas en France", explique le gynécologue obstétricien. Depuis le 1er septembre, les enfants nés d'un don de gamètes peuvent, à l'âge adulte, demander l'identité de leur donneur dans le cadre de la loi bioéthique. Une mesure qui peut, soit inciter, soit freiner les donneurs français. "Dans les pays qui ont modifié cette réglementation, on a vu plutôt une mutation du type de donneuse et de donneur plutôt qu'une diminution ou une augmentation du nombre de dons."

Ce délai d'attente s'explique aussi par une forte demande, depuis l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique en 2021 et l'autorisation aux couples de femmes et aux femmes seules de pratiquer la procréation médicalement assistée. "La PMA pour toutes a multiplié par cinq les demandes de spermatozoïdes issus du dons, indique Mikaël Agopiantz. On a besoin aussi de donneuses d'ovocytes."

Comment ça se passe ?

Pour les donneurs de spermatozoïdes en Lorraine et Haute-Marne, ils doivent se rendre à Nancy au Centre d'assistance médicale à la procréation. Pour les donneuses d'ovocytes, elles peuvent également aller à l'hôpital de Mercy, à Metz. "Toutes les femmes mariées, non-mariées, avec des enfants ou pas d'enfants de 18 à 37 ans sont concernées, c'est pareil pour les hommes de 18 à 45 ans . En général, c'est deux rendez-vous et après on s'adapte à leur vie professionnelle et personnelle."