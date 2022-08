PMA pour toutes : environ 500 demandes en un an à Nancy

Quel bilan pour la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes un an après la promulgation de la loi ? A Nancy, le centre d'assistance médicale à la procréation a enregistré environ 500 demandes de spermatozoïdes de donneurs, cinq fois plus que l'année précédente.

Le 2 août 2021, la loi instaurant la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes était promulguée. Un an plus tard, combien de femmes se sont emparées de ce droit nouveau à Nancy et sa région ? Au niveau national, plus de 5 000 nouvelles demandes ont été enregistrées au premier trimestre selon l'agence de biomédecine.

A Nancy, au centre d'assistance médicale à la procréation, entité rattachée au CHRU, ce sont environ 500 demandes de spermatozoïdes de donneurs qui ont été enregistrées sur un an, en forte hausse par rapport aux précédentes années où moins d'une centaine de demandes étaient déposées. Un chiffre multiplié par cinq et une augmentation qui ne surprend pas Mikaël Agopiantz, chef de service au centre d'AMP de Nancy : "c'était une demande qui existait depuis très longtemps et en permanence de nouveaux couples de femmes, de nouvelles femmes non mariées souhaitaient une parentalité et ne pouvaient pas y avoir accès en France. L'ampleur de la demande initiale est dû à l'effet cumulatif. Pendant des années, des personnes ont attendu". Une forte augmentation qui atteint selon le gynécologue un plateau.

Délais en dessous d'un an

Malgré cela, les délais restent en dessous d'un an à Nancy pour obtenir un don de sperme. Le centre d'assistance médicale à la procréation veut faire baisser ce délai pour rendre le droit à la PMA réellement accessible pour toutes. Et pour cela, il faut trouver plus de donneurs. Chaque année, moins d'une trentaine d'hommes se renseignent à Nancy et tous ne vont pas au bout du processus pour diverses raisons.

Un chiffre qui a progressé cette année mais ce n'est pas encore assez. Il en faut davantage pour Mikaël Agopiantz : "pour que ce droit soit réel, rapide, pour tout le monde, il y a des mesures correctives à prendre avec des pistes de réflexion comme la levée totale de l'anonymat, comme un dédommagement des donneurs, du don dirigé [...] On ne peut que faire de la communication et il y a un gros travail mené en lien avec le CHRU de Nancy avec un événement à l'automne et des événements grand public au printemps".

Et les premiers bébés nés de PMA pour des couples de femmes ou des femmes seules sont attendus dans quelques semaines.