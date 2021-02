PMA pour toutes : "J'espère que nous pourrons le faire avant cet été" selon le député Guillaume Chiche

La loi de bioéthique doit être examinée en seconde lecture par le Sénat à partir du 2 février. Ce projet incluant l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires n’en finit plus de se faire attendre. Pour certains, il ne permettra pas de rétablir toutes les inégalités.

Le projet de loi de bioéthique revient devant les sénateurs ce mardi 2 février. Il est examiné en deuxième lecture. Ce texte prévoit notamment d'ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Un texte déjà adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 1er août mais dont l'examen est souvent repoussé.

L'impatience est pleinement légitime - Guillaume Chiche

Pour Guillaume Chiche, député du nouveau parti "Les Nouveaux démocrates", de la 1ère circonscription des Deux Sèvres, membre de la commission des affaires sociales mais aussi membre de la commission spéciale de la bioéthique à l'Assemblée nationale, il faut réparer au plus vite cette inégalité. "L'impatience est pleinement légitime. On ne parle ni plus ni moins que de la capacité à fonder une famille, recourir à la PMA pour pouvoir transmettre de l'amour à ses enfants", explique le député. "Le fait d'avoir des reports successifs, que le calendrier parlementaire soit très long, ça sonne comme une insulte. Vous avez d'un côté des femmes qui, parce qu'en couple hétérosexuel, peuvent recourir à la PMA et de l'autre côté on exclut tout un tas de femmes", regrette-t-il.

Guillaume Chiche, député du nouveau parti "Les Nouveaux démocrates", membre de la commission spéciale de la loi bioéthique à l'assemblée nationale Copier

La PMA ouverte à toutes cet été ?

L'examen de ce texte n'est pas terminé, loin de là. Il repassera ensuite en 5e lecture devant l'Assemblée nationale. Selon Guillaume Chiche, il y a encore des améliorations à apporter à ce texte. Il est notamment inadmissible selon lui que la PMA ne soit pas prise en charge par la Sécurité sociale pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires au même titre que pour les couples de personnes hétérosexuelles.

Pour lui, c'est au gouvernement de "prendre ses responsabilités et de l’inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, le plus rapidement possible. J'espère sincèrement que nous pourrons le faire avant cet été, pour que toutes les femmes de France puissent recourir à la PMA dès cet été ou dès le mois de septembre ou octobre prochain."

Un texte encore insuffisant pour certains et qui ne rétablira pas l’égalité pour toutes

Marianne est membre du centre LGBTI du Poitou à Poitiers et militante pro PMA. Selon elle ce projet de loi, en plus de mettre trop de temps à aboutir, comporte de nombreux manques. "On est pas sûrs que la loi de bioéthique résolve tous les problèmes auxquels sont confrontées les familles et les femmes seules", juge-t-elle.

On n’est encore qu'à la moitié du chemin - Marianne, centre LGBTI du Poitou à Poitiers

Ce sont notamment les questions autour de la filiation qui la préoccupe, "les couples mariés hétéros et les couples mariés homos ne vont pas avoir le même statut, du point de vue de la filiation. On est encore qu'à la moitié du chemin" estime Marianne. "La loi n'est pas capable de nous faire des citoyens égaux. On cotise comme tout le monde à la Sécurité sociale, on devrait avoir les mêmes droits que les couples hétéros", déplore-t-elle.