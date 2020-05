PMA pour toutes : La Gom'53 signe une tribune pour le retour du projet de loi à l'Assemblée dès septembre

Ils veulent que le projet de loi ouvrant la Procréation Médicalement Assistée à toutes les femmes revienne à l'Assemblée dès septembre. C'est l'objet d'une tribune signée ce 31 mai par 45 députés et associations, dont la Gom'53, association mayennaise de défense des droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans).

Du retard à cause de la pandémie

Le calendrier législatif a été bousculé à cause de la crise sanitaire, le projet de loi n'a donc pas pu passer en seconde lecture à l'Assemblée. Il y a désormais "urgence" selon les signataires.

"Nombre de concitoyennes et concitoyens nous interpellent sur l'urgence légitime d'agir et nous partageons leur impatience. Nous ne pouvons plus accepter que certaines d'entre elles, parce que célibataires ou en couples lesbiens, soient contraintes de prendre des risques sanitaires, juridiques, psychologiques et financiers en pratiquant des PMA sans encadrement médical ou à l'étranger", écrivent-ils dans cette tribune.