PMA pour toutes : Le Centre LGBTI de Touraine signe une tribune pour l'examen du projet de loi en septembre

La loi bioéthique avec son volet sur l'ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) à toutes les femmes sera-t-elle votée cette année, ou encore repoussée à cause du retard pris par les parlementaires en raison de la crise sanitaire ?

Cela serait inadmissible selon les 45 signataires d'une tribune publiée ce dimanche 31 mai dans le Journal du Dimanche. Une tribune initiée par le député Guillaume Chiche qui demande d'inscrire cette loi en deuxième lecture dès le mois de septembre. Co-signent ce texte, outre des députés, des associations de familles homoparentales, sociologues, planning familial mais aussi Tatiana Cordier-Royer,la coprésidente du Centre LGBTI de Touraine.

"Nombre de concitoyennes et concitoyens nous interpellent sur l'urgence légitime d'agir et nous partageons leur impatience. Nous ne pouvons plus accepter que certaines d'entre elles, parce que célibataires ou en couples lesbiens, soient contraintes de prendre des risques sanitaires, juridiques, psychologiques et financiers en pratiquant des PMA sans encadrement médical ou à l'étranger", écrivent-ils.