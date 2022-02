Depuis l'entrée en vigueur de la loi ouvrant la PMA à toutes les femmes, plus de 7.000 projets de PMA ont été comptabilisés, annonce ce mercredi le ministre de la Santé, c'est deux fois plus que ce qu'avait estimé le gouvernement.

PMA pour toutes : plus de 7.000 projets déjà comptabilisés depuis l'automne

Plus 7.000 demandes de PMA ont été faites depuis l'automne (image d'illustration).

Depuis l'ouverture de la PMA pour toutes à l'automne 2021, plus de 7.000 projets de PMA ont déjà été comptabilisés, a annoncé ce mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, en marge de l'examen final devant l'Assemblée nationale de la proposition de loi pour allonger la durée légale de l'IVG. Autrement dit "plus du double de ce que nous avions anticipé à l'issue de la première année d'application de la loi", a indiqué Olivier Véran.

La PMA (procréation médicalement assistée) est ouverte depuis fin septembre à toutes les femmes, y compris désormais celles qui ne sont pas mariées ou qui sont en couple avec une femme. Cette mesure, votée pendant l'été 2021 dans le cadre d'une grande loi bioéthique, était donc fondée sur des statistiques "en-dessous de la réalité", a souligné le ministre. Il a émis l'hypothèse que "beaucoup plus de femmes (que ce qu'on estimait) franchissaient nos frontières pour aller préparer leur projet familial".

Le 23 novembre, le ministre avait annoncé que 2.750 femmes concernées par l'ouverture de la PMA pour toutes avaient demandé à en bénéficier.

Pas assez de dons d'ovocytes et de sperme

Ces nouveaux chiffres posent toutefois la question des dons de gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui risquent de ne plus suffire à combler la demande, alors même que les délais sont déjà longs. L'Agence de la biomédecine, l'organisme public qui gère les PMA, a donc lancé en octobre une campagne d'encouragement au don de sperme et d'ovocytes, afin de combler ce manque.