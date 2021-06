PMA pour toutes : "Trois ans après elles attendent toujours" s'indigne Guillaume Chiche député des Deux-Sèvres

Le projet de loi bioéthique et sa mesure phare, la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires va-t-elle être promulguée cet été ? C'est en tout cas ce que promet le ministre de la Santé ce lundi 7 juin alors que le texte est pour la troisième fois à l'étude à l'Assemblée nationale.

Guillaume Chiche, le député des Deux-Sèvres du nouveau parti "Les Nouveaux démocrates" et membre de la commission spéciale bioéthique oeuvre pour une adoption rapide de ce texte sans cesse repoussé à l'agenda parlementaire depuis près de trois ans.

France Bleu Poitou : "Des parcours PMA dès la rentrée", cela vous semble possible ?

Guillaume Chiche : Je l'espère et j'ai envie de dire : enfin ! Cet élargissement de l'accès à la PMA pour toutes les femmes est une loi d'égalité et de liberté et elle est attendue depuis de nombreuses années (...) Elles ont trop attendu et il n'est jamais trop tôt pour l'égalité et en l’occurrence il commence même à être un petit peu tard. (...) Trois ans après l'annonce de ce texte de liberté, elles attendent toujours.

Ce texte est jugé insuffisant par de nombreux pro PMA. Qu'est ce qui manque selon vous ?

Ce texte est largement insuffisant. La PMA doit être prise en charge pour les femmes en couples lesbiens comme c'est le cas pour les femmes en couples hétérosexuels. Il n'y a également rien de prévu pour permettre aux femmes dont le conjoint ou la conjointe décède pendant le parcours PMA pour pouvoir poursuivre le projet parental (...) Je trouve que nous devrions aller plus loin, c'est que l'on appelle "la PMA post mortem". De la même manière, nous aurions pu élargir la PMA à toutes les personnes en capacité de porter un enfant notamment les personnes trans.

C'est la troisième fois que ce projet de loi est examiné. Il continue de diviser et pourtant près de 70% se disent favorable à cette ouverture de la PMA selon un sondage ifop. Les Français sont prêts selon vous ?

Absolument mais au-delà de ça, le politique a un temps de retard sur notre société. La PMA est pratiquée dans notre pays pour les couples hétérosexuels depuis une trentaine d'années. Cela fait des décennies que des femmes célibataires ou en couples lesbiens font ce que l'on appelle des "PMA artisanales", sans encadrement médical, en prenant des risques pour leur santé ou alors qu'elles se rendent à l'étranger pour recourir à l'aide médicale à la procréation avec tout le lot d'insécurités qu'il peut y avoir d'un point de vue juridique et financier. La réalité c'est que lorsque des personnes souhaitent fonder une famille leur désir l'emporte sur toutes les contingences et donc il faut pouvoir les sécuriser et leur offrir cette possibilité. Nous sommes simplement avec ce texte dans un exercice de rattrapage de ce que font et vivent au quotidien des milliers de Françaises.