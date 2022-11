Pneus dégonflés : "ce n'est pas à chacun de faire respecter sa loi" dit l'adjoint au maire de Toulouse

Rue d'Auriol, dans le quartier Busca à Toulouse, plusieurs voitures se sont retrouvées à plat ces derniers temps. Depuis quelques semaines, les collectifs écologistes Les Dégonfleurs ainsi que No SUV Tolosa dégonflent les pneus des SUV, les grosses voitures tout terrain familiales.

Les SUV dans le viseur des collectifs écologistes

C'est arrivé par exemple à Caroline et son conjoint, leur véhicule, un Volkswagen Tiguan, a été la cible du collectif les Dégonfleurs : "un matin en partant au travail mon conjoint a trouvé le pneu de la voiture dégonflé. Et sur le pare-brise on avait un petit mot nous disant les conducteurs de SUV ne conduisent pas bien et sont imbus de leur personne, enfin c'est une attaque complètement personnelle."

"Ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule" peut-on lire sur le tract laissé par le collectif les Dégonfleurs. Un long texte sur une feuille A4, avec leur arguments : "les constructeurs essaient de nous convaincre d'acheter des SUV [...] mais **c'est un désastre pour le climat"**est-il entre autres expliqué.

Un tract qu'Alicia commence à bien connaître. Au bout de la rue les pneus de son quatre-quatre ont été dégonflés trois fois en seulement deux mois : "maintenant je ne me gare plus là où je me garais habituellement, je vais dans une autre rue, plus passante et pour le moment ça fonctionne."

Ce n'est pas à chacun, selon ses convictions, de faire sa propre loi. Nous on appelle ce collectif à plutôt aller voir les députés." — Emilion Esnault, adjoint à la sécurité à la Mairie de Toulouse.

Pendant la soirée du 16 novembre seulement, le collectif affirme avoir dégonflé 90 SUV dans la ville et ses alentours. Du côté des autorités, aucun chiffre officiel n'a été recensé. Très peu de gens portent plainte, il est alors difficile d'estimer le nombre de voitures concernées.

L'adjoint à la sécurité à la mairie de Toulouse Emilion Esnault appelle à un autre mode d'action : "ces des agissements qu'on condamne et qui sont regrettables, même si sur le fonds le débat des SUV en ville est légitime, il y a d'autres moyens que ces moyens d'actions pour porter le débat. Ce n'est pas à chacun, selon ses convictions, de faire sa propre loi. Nous appelons plutôt ce collectif à aller voir les députés."