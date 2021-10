Pneus neige ou chaînes obligatoires : les automobilistes du Tarn se ruent dans les garages

L'entrée en application de la loi Montagne II approche à grands pas. A partir du 1er novembre, il faudra détenir des chaînes à neige dans son coffre ou équiper sa voiture de pneus neige en hiver. Cette loi s'applique aux départements situés dans des zones montagneuses, comme le Tarn. 18 communes du département sont concernées : Alban, Barre, Berlats, Curvalle, Escroux, Fontrieu, Gijounet, Lacaune, Le Fraysse, Le Masnau-Massuguiès, Massals, Miolles, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Saint-Salvi-de-Carcavès, Senaux et Viane.

Il n'y aura toutefois pas d'amende pour les voitures sans équipement cet hiver dans le Tarn. Les verbalisations ne commenceront que l'année prochaine, le temps de s'adapter à cette nouvelle réglementation. Mais à Alban dans le Tarn, les automobilistes n'ont pas pris de risques. Le garage Alibert Joël les a vu défiler pour changer leurs pneus.

"On n'arrête pas"

Céline, une habitante de Montfranc, est prévoyante. Elle a pour habitude de changer ses pneus tous les ans. Cette année avec la nouvelle réglementation, elle préfère les remplacer par des quatre saisons, bien plus pratiques que des chaînes à neige. "Quand il fait froid ou qu'il neige, les chaînes, c'est désagréable, et puis c'est pas toujours facile de les mettre", plaisante Céline.

Cette cliente n'est pas la seule à vouloir changer ses pneus. Le garagiste, Gaëtan Alibert, ne fait plus que ça depuis plusieurs mois. "On n'arrête pas, ça fait six mois qu'on monte énormément de pneus hiver et quatre saisons, raconte ce garagiste. Ce mois-ci, on a changé une quarantaine de pneus par semaine, c'est le double de notre activité habituelle"

Hausse des ventes de pneus hiver

Ce que confirme la gérante du garage, Aline Alibert. Avec la nouvelle mesure, ses clients se sont rués sur les pneus hiver. "Il y a eu un rush depuis le début du mois d'octobre. On a vendu 20 % de pneus en plus que les années précédentes, assure Aline Alibert. Et on a vendu exclusivement du pneu quatre saison ou du pneu hiver, plus du tout de pneus d'été".

Un rush qui rapporte au garage mais qui coûte cher aux clients. En moyenne, il faut compter entre 150 et 600 euros pour changer ses pneus.