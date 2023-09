Pocé-sur-Cisse : des chiens abandonnés, "ils n'ont aucune nourriture et aucune boisson depuis 18 jours"

À Pocé-sur-Cisse près d'Amboise, des locataires d'une résidence HLM s'inquiètent pour des chiens laissés à l'abandon dans un appartement depuis plusieurs semaines. La locataire semble avoir quitté les lieux il y a plus de 15 jours. La même qui, il y a plus de deux mois, avait laissé cette fois-ci une vingtaine de chats . L'odeur avait alerté le voisinage qui tentaient de nourrir et d'hydrater les félins. Ils avaient été "secourus" le 20 juillet dernier. Mais deux mois après, rebelote, avec trois chiens.

"On en entend un gémir et un autre crier", constate une voisine en bas de la fenêtre. Au premier étage de cet immeuble, des volets fermés. La locataire semble être partie il y a plus de 15 jours en laissant ses trois chiens seuls. Une situation invivable pour le voisinage, surtout qu'il s'agit de la même locataire qui, il y a plus de deux mois, avait laissé une trentaine de chats dans son appartement. À ce jour, les locataires affirment entendre deux chiens aboyer sur les trois, sans savoir si le troisième est toujours en vie.

Aucune nourriture et aucune boisson depuis 18 jours

Les voisins sont éreintés de cette situation. "Ils n'ont aucune nourriture et aucune boisson depuis 18 jours. Même si elle a mis de la nourriture et de la boisson au début, là, on tombe dans l'extrême urgence", raconte une autre voisine. Face a cette situation, les habitants contactent une nouvelle fois la mairie, "je vous appelle parce qu'on n'a pas de solution".

Quatre plaintes ont été déposées à la gendarmerie d'Amboise qui ne peut agir pour l'instant. Une réunion a eu lieu le 13 septembre entre le bailleur social Val Touraine Habitat, la ville, les gendarmes et la SPA. Val Touraine Habitat dit comprendre le problème, la procédure est lancée mais pour être appliquée, il faut réunir l'huissier, le serrurier ou encore un officier de police judiciaire, tous au même moment.