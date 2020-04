ECOUTEZ - Le carnet de bord d'une infirmière dans l'enfer du coronavirus,"j'ai fini par craquer"

Léa* est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. A 24 ans, elle est infirmière dans le service de réanimation d'un hôpital, où elle vient de débuter sa carrière. Le 28 mars, elle publie un long post sur Facebook, un témoignage où elle raconte son quotidien : ses angoisses, ses coups durs, mais aussi ses petites joies. Près de 4.000 internautes le partagent. Deux journalistes de France Bleu ont alors décidé de la contacter. Tous les soirs, Léa a accepté de leur raconter sa journée de boulot. C'est son carnet de bord, à retrouver toute cette semaine sur francebleu.fr. Pour préserver l'anonymat de la jeune femme, son témoignage est dit par Virginie Vandeville.

Dans ce troisième épisode intitulé "Les guerriers solidaires", Léa décrit l'ambiance dans l'hôpital : l'inquiétude d'être contaminé, ou de contaminer ses proches, ou encore la tristesse face à la mort des patients. Heureusement, une vraie solidarité règne dans l'équipe : c'est ce qui leur permet de tenir le choc. Un soir, après un énième décès, Léa craque. Comme beaucoup, elle s'effondre, totalement à bout. Une de ses collègues va la consoler.

On a tous peur de choper le virus

C’est assez déroutant quand tu entres dans le service ces derniers jours. Au premier abord, rien n’a vraiment changé : j’arrive, on discute de tout et de rien avec les filles. Dans le vestiaire, pareil, je crois même qu’on rit un peu plus que d’habitude, c’est étrange : on a tous le coro en tête mais on se force à rire quand même. Ce soir, je ne sais pas, je fixe plus Coralie. Coralie, c’est l’ancienne du service, c’est un peu la maman de la réa. Elle a tout connu.

Mais hier, elle a craqué, comme ça d’un coup devant tout le monde : trop de patients à gérer, trop de fatigue, trop de pression, trop de décès, trop de tout quoi. Et là ce soir, c’est de nouveau la Coralie qu’on connaît. Elle rit aux éclats, bien plus fort que tout le monde d’ailleurs, elle a remis sa carapace. « Ça va Coralie ? » « Oui ma choupinette… oh t’as des petits yeux toi… qu’est ce que t’as encore fait hier soir ? »

Je ris, mais au fond j’ai juste envie de lui dire : non ça va pas, je dors plus, j’ai chialé toute la nuit Coralie. C’est dur tout ça, je viens de débuter moi, je ne sais pas si je peux assurer, c’est un cauchemar. J’ai envie que tu me prennes dans tes bras de maman, que tu me dises que cette nuit ça va aller.

Mais non, je lui fais une petite blague et on file pour la relève. Cette nuit, je fais équipe avec elle. Et y’a Anna avec nous. Elle est gentille et fait au mieux mais elle y connaît rien à la réa. C’est sa première nuit dans le service. A la base, elle est aide soignante en pneumo. Elle fait partie de ces fameux renforts envoyés par la direction, elle sait rien faire et en plus, faut que je la forme.

J'ai de la fièvre depuis plusieurs jours

Et ça ne manque pas : à peine deux minutes dans la chambre, elle s'évanouit direct quand elle voit le patient sur le ventre, intubé avec tous ses tuyaux. Le truc classique avec les nouveaux en réa. Tout le monde a peur en plus de choper le virus : on en parle avec les médecins tous les jours. Faut dire que y’en a pas mal de chez nous qui l’ont, qui sont hospitalisés, qui ont des symptômes. Moi par exemple, ça fait quelques jours que j’ai de la fièvre : 38.5 ce matin mais tant que j’ai pas 40, j’ai le droit de bosser. De toute façon je viendrais bosser.

Je n'arrive plus à m'arrêter de pleurer

Vers 3h, on a un décès, un de plus. Je sors prendre l'air, j’enchaîne les clopes. Et là je sens cette main sur mon épaule. Celle de Coralie. Je la vois elle aussi sa tristesse sous son masque. Je n'ai pas le droit de craquer, je ne peux pas, les autres ne le font pas. Tant pis pour les gestes barrières, Coralie, elle, elle me prend dans ses bras. “T’inquiète pas ma louloute, t’inquiète pas, ça va aller, vas y lâche tout, tu peux… Ils ne sont pas là tes patients, ils te verront pas, respire. »

Je n'arrive plus à m’arrêter de pleurer. Ca me fait un bien fou, et puis mon téléphone vibre. C’est la femme d’un patient, je vais encore annoncer une mauvaise nouvelle."

Dans le prochain épisode, Léa va raconter le rapport que les infirmières entretiennent avec les familles des patients.

*Le prénom a été modifié. Pour préserver l'anonymat de la jeune femme, son témoignage est dit par Virginie Vandeville.

Retrouvez tous les épisodes du Carnet de bord d'une infirmière :