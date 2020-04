ECOUTEZ - Le carnet de bord d'une infirmière dans l'enfer du coronavirus : "Je n'ai pas réussi à le sauver"

Léa* est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. A 24 ans, elle est infirmière dans le service de réanimation d'un hôpital, où elle vient de débuter sa carrière. Le 28 mars, elle publie un long post sur Facebook, un témoignage où elle raconte son quotidien : ses angoisses, ses coups durs, mais aussi ses petites joies. Près de 4.000 internautes le partagent. Deux journalistes de France Bleu ont alors décidé de la contacter. Tous les soirs, Léa a accepté de leur raconter sa journée de boulot. C'est son carnet de bord, à retrouver toute cette semaine sur francebleu.fr.

Dans ce deuxième épisode intitulé "La mort dans l'âme", Léa raconte l'histoire d'un des ses patients : un père de famille admis à l'hôpital dans un état critique. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à le sauver. La mort de ce malade, auquel elle s'était attachée, a été un véritable choc pour Léa. Cette nuit-là, les urgences se succèdent, les places manquent. Elle comprend que tous les patients ne pourront pas être sauvés, il faudra faire des choix.

"Est-ce que je vais mourir?"

Jour 2. Quand on rentre dans l’unité Covid de l’hôpital, on sait que pendant des heures, on va falloir affronter la mort, en fait. Moi, j’ai fait le choix d’exercer en réanimation, je savais que j’allais flirter avec la mort. C’est un patient sur deux qui y passe. Mais, avec le coronavirus, c’est bien plus.

J’arrive dans la chambre d’un des mes patients. Alors faut savoir déjà que là, on est complètement coupés du monde. Il n y’a pas de téléphone, donc en fait on fait avec les moyens du bord. Quand on a besoin de quelque chose, on fait des grands gestes, des mimes, on écrit sur des ardoises comme en CP. Alors ça, c’est déjà pas évident.

Ce qui est encore moins évident, c’est que tu ne peux pas y rentrer comme ça. Il faut enfiler ta tenue coro : on voit juste nos yeux. Et encore, derrière de grosses lunettes.

Je vous laisse imaginer l’angoisse de mon patient. Et puis, il y a à chaque fois cette question que tout le monde nous pose : "Est ce que je vais mourir ?" Sérieusement, qu’est ce qu’on répond à ça ? Ça, on s’y habitue jamais. Moi, ça me glace le sang à chaque fois.

J'essaie de le rassurer

Alors je prends sur moi. Et je lui dis pas tout, je m'arrange un peu avec la réalité, histoire de ne pas le faire paniquer. Un peu comme avec les enfants, quand ils se font mal. “Non, ça ne piquera pas, tu verras.” Et ça pique quand même.

Alors je lui parle, je me présente, je le rassure. Enfin, je fais ce que je peux quoi. Qu’est ce qui m’a fait rire avec ces blagues ! Et puis, il a fallu l’endormir. Il est arrivé sous six litres d’oxygène au masque donc il fallait l’intuber rapidement pour éviter qu’il se dégrade.

Et là, je me souviens de ses grands yeux. Verts perçants. Sa main m’agripper et cette phrase : "S’il vous plaît, faites que je puisse voir grandir mes enfants”. Et cet homme qui aurait pu être mon père, je n’ai pas réussi à le sauver.

Je le masse pendant plus de trente minutes

A son deuxième arrêt, je suis dans le couloir, j’entends le bruit du scope, l’ECG à plat. Je comprends, je comprends qu’il y a un souci. Je hurle pour qu’on vienne m’aider, je mets à toute vitesse ce satané déguisement de guerre. Je n'ai pas le choix, j’y vais seule. Je le masse pendant plus de trente minutes. J’ai les mains en compote, mais je pense à rien, je masse, je masse.

Et puis à 3h58, c’est fini, et là quand je lui ferme les yeux, je m'effondre. Est-ce que si j’avais mis moins de temps a mettre mon arsenal de guerre, j’aurais pas pu le sauver ? Et là, vous êtes seule avec votre culpabilité.

Et puis, il faut continuer, parce que j’ai l'impression que c’est comme un jeu de domino : un patient plonge et les autres cas graves s'enchaînent. Dans la chambre d’à côté, l’autre tape l’arrêt. Tu files, tu réfléchis pas. C’est une course contre la montre. Et les entrées s'enchaînent, on sait qu’on n'a plus assez de lits, et y a le moment du choix.

"Il reste une place, il faut prioriser"

Ce soir-là, le médecin m’annonce qu’on ne prendra pas l’entrée de 72 ans, car un jeune de 27 ans décompense dans les étages. Je ne comprends pas, je me rappelle avoir longuement regardé le médecin. Il me répond : "Il ne reste qu’une place, il faut prioriser". Moi, mon boulot, c’est de sauver des vies, toutes les vies. Ce soir-là, j’ai compris que la pandémie ne me le permettrait pas."

Dans le prochain épisode, Léa va parler de cette solidarité qui existe entre les infirmiers et infirmières, mais aussi avec les médecins et tout le personnel médical.

*Tous les prénoms ont été modifiés. Pour préserver l'anonymat de la jeune femme, son témoignage est dit par Virginie Vandeville.

