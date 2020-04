ECOUTEZ - Le carnet de bord d'une infirmière dans l'enfer du coronavirus, "la détresse au bout du fil"

Léa* est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. A 24 ans, elle est infirmière dans le service de réanimation d'un hôpital, où elle vient de débuter sa carrière. Le 28 mars, elle publie un long post sur Facebook, un témoignage où elle raconte son quotidien : ses angoisses, ses coups durs, mais aussi ses petites joies. Près de 4.000 internautes le partagent. Deux journalistes de France Bleu ont alors décidé de la contacter. Tous les soirs, Léa a accepté de leur raconter sa journée de boulot. C'est son carnet de bord, à retrouver toute cette semaine sur francebleu.fr. Pour préserver l'anonymat de la jeune femme, son témoignage est dit par Virginie Vandeville.

Dans ce quatrième épisode, Léa décrit les liens qu'elle entretient avec les familles de ses patients. Des familles qui n'ont pas le droit de venir visiter leurs proches et qui n'ont donc de contact qu'avec les soignants que par téléphone. Ce matin-là, le patient de Léa meurt, emporté par le coronavirus. Sa femme appelle pour avoir de ses nouvelles. Elle devine que son mari est mort.

"Oui, Madame, votre mari est décédé"

Je suis dans le jus, mais va falloir que je prenne l’appel de la femme de mon patient. Je viens juste d’arrêter les traitements inutiles, je fais en sorte qu’il ressente aucune douleur. Je lui prends la main, je lui parle, pour pas qu’il parte seul. Il s’éteint quelques minutes plus tard. J’entame sa toilette mortuaire, et il y a ce téléphone qui n’arrête pas de sonner. Si je réponds à sa femme maintenant, je sais que tous les mots que je vais prononcer vont être gravés dans sa tête pour toujours. Ce n'est pas à moi de faire ça, c'est le boulot des docs. Je n'ai plus le choix. Bon allez, je la prends au téléphone.

"Je suis restée avec lui jusqu'au bout"

Je lui explique que je vais lui passer les médecins. Elle me coupe et me pose directement la question que je redoute. "Il est mort, c'est ça?". Je ne sais pas quoi répondre. Elle a compris. Au bout du fil, elle se met à pleurer. Je lui promet qu'on a fait notre maximum. Que je suis restée avec lui. Que j'a murmuré à son mari que sa femme et ses enfants l'aimaient. Elle me remercie et raccroche.

Je me sens vide de l'intérieur

Après avoir raccroché le seul truc que je trouve à faire, c’est de me réfugier dans la chambre d’un patient qui va bien pour juste souffler. Il me sourit, on discute de tout et de rien. S’il savait, s’il savait comme moi je me sens vide de l’intérieur."

Dans le prochain et dernier épisode intitulé "Enfin une victoire", Léa raconte la guérison d'un de ses patients.

*Le prénom a été modifié.

Retrouvez tous les épisodes du Carnet de bord d'une infirmière :