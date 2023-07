PODCAST - Lettres à mon corps, épisode 2 : "À toi, ma voix"

A la suite du projet pédagogique et artistique du Théâtre National de Nice pour lequel des jeunes Azuréens (près de 600) ont écrit à leur corps, France Bleu Azur a choisi de vous faire entendre un peu de leurs voix, leurs mots, leurs émotions. Intime et universel. Voici le second épisode.

Illustration - La voix est un point sensible à l'adolescence © Getty Parmi tous les participants, certains ont choisi d'évoquer leur voix. A l'adolescence, la voix change. C'est un point extrêmement sensible. ⓘ Publicité loading Un podcast local, 100% Alpes-Maritimes et à écouter sans modération ! À lire aussi Lettres à mon corps : le podcast qui vous fait découvrir l'intime de jeunes Azuréens