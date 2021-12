GRAND FORMAT - Patrick Poirot, 35 ans de secours en montagne

Le commandant du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de l'Isère s'apprête à prendre sa retraite de la gendarmerie. Dans Grand Format, le podcast d'actualité de France Bleu Isère, il retrace son parcours.

Dans son bureau de la base aérienne du Versoud, qu'il quittera officiellement le 31 décembre 2021, le chef d'escadron Patrick Poirot confie que "la flamme ne s'est jamais éteinte". Elle n'a visiblement même jamais vacillé dans le regard de cet officier à la tête du PGHM de l'Isère depuis 2016. Patrick Poirot a grandi en moyenne montagne, dans les Vosges où gamin il skiait dans le pré au fond du jardin. Aux beaux jours, avec ses copains il grimpe dans les carrières de granit. Attiré par cet univers, il fait son service militaire aux Rousses, dans le Jura, dans un peloton de gendarmerie de montagne (PGM). Là-bas pas de grands secours en paroi, mais des secours en ski de fonds ou pour des randonneurs en raquettes égarés dans le mauvais temps : "c'était extraordinaire, je découvrais un milieu qui me fascinait."

Chamonix la capitale du secours en montagne

Puis ce sera l'école de sous-officiers, et un poste au pied du Mercantour en gendarmerie "classique", au volant de la fameuse Renault 4L... Avant de décrocher le Graal du secouriste : une affectation au PGHM de Chamonix, le 1er avril 1988. "Le métier on l'apprend au jour le jour, souligne-t-il, devant chaque situation et sur le tas. Et là on rencontre les premières grosses difficultés, les premiers drames." Patrick Poirot passera 10 années intenses dans la capitale de l'alpinisme - le PGHM y menait déjà 800 à 1.000 interventions par an. Il retient surtout le contact avec les proches des victimes, à qui il faut expliquer les circonstances de l'accident. Un aspect essentiel, pour lui qui a trouvé dans cette relation humaine un sens à sa mission.

Plus tard, il s'occupera de la formation des secouristes de la gendarmerie au CNISAG, toujours à Chamonix, avant de commander son premier PGHM, à la Réunion, puis le second, en Isère. Et si finalement, les secouristes, derrière leur uniforme n'étaient pas un peu les garants de la liberté en montagne? "On est allé souvent secourir des gens, et au-delà on leur a permis de vivre leur passion", reconnait l'officier de 57 ans qui défend le service public. "Aujourd'hui on est sur un fonctionnement qui a fait ses preuves depuis 60 ans, une professionnalisation toujours plus ancrée... je pense qu'on est plutôt sur une très bonne voie."

Guide au soleil

Alors maintenant? Que va-t-il faire après avoir officiellement remis les clé de l'unité à Rémi Pélisson, venu lui aussi de Chamonix ? Patrick Poirot espère garder un pied dans le milieu au travers de l'expertise judiciaire. Il compte aussi continuer à pratiquer la montagne en professionnel (il est guide de haute-montagne t moniteur de ski) comme en amateur du côté de Valberg, dans les Alpes-Maritimes, près du lieu de sa première affectation dans la gendarmerie.