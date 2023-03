Podcast "Un papa, une maman" : quand deux Rouennais font un enfant sans être en couple

C'est une histoire "folle et très belle" que raconte Sixtine Lys. Celle de deux amis qui se sont choisis pour faire famille. Pascale a 48 ans quand elle rencontre Florent qui en a 35. Un coup de cœur amical car Florent est homosexuel. Mais les deux amis partagent le même désir, celui de devenir parents. Un projet de co-parentalité "qui n'est pas la norme mais qui a toute sa place quand on désire un enfant" explique la journaliste à qui le couple a accepté de se confier. Pendant plusieurs mois, Sixtine Lys a suivi leur parcours : la PMA en Espagne, la grossesse, la naissance et les premiers mois de la vie de Sacha, né en mars 2021 et de ses parents. Le résultat, c'est un podcast documentaire original en 11 épisodes qui documente cette aventure extra-ordinaire. Pascale et Florent ne sont pas un couple, mais "un enfant de l'amour, c'est un enfant aimé, un enfant qui a été désiré et Dieu sait si celui-ci l'a été" confie Pascale dans un grand sourire. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, des doutes et des difficultés, y compris depuis la naissance de Sacha. "Parfois c'est compliqué humainement" reconnaît Florent, "mais de se dépasser, de se dire qu'on fait ça pour notre enfant, et bien je l'aime encore plus Pascale, on est encore plus forts" explique ce jeune papa. Sacha a fêté ses deux ans ce 8 mars. Il vit en garde partagée mais ses parents fêtent son anniversaire ensemble et ont décidé de partir avec lui chaque année une semaine en Espagne, le pays où il a été conçu.

Une histoire singulière et universelle

Ce podcast, c'est une manière de documenter la vie de leur enfant, mais aussi de témoigner de leur histoire singulière. Singulière mais aussi universelle explique Sixtine. "On n'a pas besoin d'être dans le même cas que Pascale et Florent pour se sentir concerné par le sujet. On peut se sentir concerné parce qu'on a envie de devenir parent, parce qu'on est parent. Il y a plein de portes d'entrée dans ce podcast". Le couple ne s'attend pas à ce que tout le monde comprenne, mais peu importe. Et si Sixtine a baptisé son podcast "Un papa, une maman", l'un des célèbres slogans de "la Manif pour tous" contre le mariage homo et la PMA pour toutes les femmes, c'est justement pour souligner ce paradoxe et ces contradictions. "Cette famille justement, elle a un papa et une maman, mais ça n'a rien à voir avec le schéma traditionnel auquel on pense. A partir du moment où on désire autant être parent, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être parent en dehors de la norme de la parentalité" plaide Sixtine Lys. "Un papa, une maman" est disponible sur toutes les bonnes plateforme d'écoute.

