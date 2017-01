A Strasbourg, des militants de l'association Animalsace se mettent "à poil contre la fourrure"

Sept membres de l'association strasbourgeoise Animalsace se sont dénudés ce samedi après-midi sur la place Kléber à Strasbourg. Une action dans le cadre de la journée d'action annuelle " Sans Fourrure", intitulée " Fourrure Torture" qui se déroule dans plusieurs grandes villes.

Sous le regard étonné des badauds, sept militants de l'association Animalsace se sont dévêtus et aspergés de faux sang pendant une dizaine de minutes ce samedi place Kléber, en plein centre ville de Strasbourg. Il faisait 6° dans la capitale alsacienne. Il ne leur restait qu'un slip et un vison autour du cou. Ces militants entendaient dénoncer le retour à la mode de la fourrure, associée au luxe.

Se mettre à nu pour dénoncer la mode de la fourrure © Radio France - Olivier Vogel

Animalsace qui milite pour une société qui n'exploite pas les animaux, est connue pour ses actions contre le gavage des oies, les animaux enfermés en cage ou encore les animaux prisonniers des cirques. Cette fois, les militants ont choisi le premier samedi des soldes pour sensibiliser à la souffrance des animaux destinés aux vêtements et accessoires en fourrure et faire prendre conscience qu'une mode sans fourrure est possible grâce à de nombreuses alternatives vestimentaires. Le sort de ces animaux sacrifiés est très souvent ignoré du public. Sur les pancartes qu'ils brandissaient on pouvait lire :"La vérité nue: la fourrure est un meurtre" ou "N'achetez pas de fourrure".

Il y a souffrance derrière un manteau de fourrure"

N'achetez pas de fourrure est l'un des slogans d'Animalsace © Radio France - Olivier Vogel

La journée "Sans Fourrure" a été lancée en 2007. Elle donne l'occasion de montrer l'opposition grandissante face au commerce basé sur l'exploitation des animaux à fourrure. Une alerte sur les dessous sordides de la production de fourrure.

Selon l'association, chaque année, 32 millions d'animaux dans l'Union européenne sont tués pour leur peau. L'Europe produit 70% de la fourrure de vison utilisée dans le monde et 60% de la fourrure de renard.