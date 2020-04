Poilly-Sur-Serein: la commune distribue des masques faits"maison"

A Poilly-Sur-Serein, on travaille sur des masques depuis 15 jours. Suite à l'appel lancé par la municipalité, les bonnes couturières de la commune se sont mobilisées. "Il a fallu trouvé du drap, et plus compliqué des élastiques" explique Hélène Comoy, la maire du village, "il a fallu aller fouiller dans la boite à couture de toutes ces dames de l'ancienne génération, parce que la nouvelle génération n'a plus d'élastique à culotte". Cinq couturières travaillent chez elles avec ce matériel, leur machine à coudre et un modèle.

Une bonne heure pour fabriquer un masque

Véronique Moreau, jeune retraitée de la restauration, est partie d'un patron du CHU de Grenoble. "On trouve tout sur internet, c'est pratique" explique t'elle " moi j'avais déjà du tissu, d'autres avaient des élastiques. Il faut une bonne heure pour fabriquer un masque en moyenne" raconte t-elle encore, "mais j'ai mis un peu plus de temps pour le premier modèle".

En 15 jours, 70 masques ont été fabriqués à Poilly-Sur-Serein, Ils sont réservés aux personnes fragiles. - Hélène Comoy

Devant la disparité des pièces de tissus, les couturières de Poilly-Sur-Serein n'hésitent pas à mettre un peu de fantaisie dans leur création. "J'en ai fait en Jaune, en bleu, j'ai fait du madras" détaille Véronique, "Je pense que le masque va être le nouvel outil de la mode pour le second semestre 2020", plaisante t-elle.

Avec mon masque, je suis tranquille (Marie-Louise, 83 ans)

70 masques ont ainsi été confectionnés jusqu’à présent. Leur distribution gratuite a commencé à la mairie ce matin pour tous les habitants nés avant 1956. Marie Louise, 83 ans est venue chercher le sien. "Jusqu'à présent, j'allais faire mes courses sans. La dernière fois, un type parler fort au téléphone autour de moi et je me suis dit, si il a le covid-19, je suis bonne !" raconte l'octogénaire dans un demi-sourire "maintenant, avec mon masque, je serai tranquille!".

A Poilly-Sur-Serein, la distribution et la confection de masques vont se poursuivre tant qu'il y aura du tissu, des élastiques et des couturières.