Point final pour le lycée Valbenoîte de Saint-Étienne

Alors que l'établissement scolaire Valbenoîte de Saint-Étienne a été créé en 1817, le lycée fermera définitivement ses portes à la fin de l'année scolaire, faute d'effectifs. Les élèves, les professeurs et l'ensemble du personnel de l'établissement sont tristes de cette fermeture.

Seul le lycée Valbenoîte fermera à la fin de cette année scolaire. L'école et le collège continueront d'exister, sous le nom Les Maristes. Une fermeture obligée pour le lycée puisqu'il n'y avait plus assez d'élèves. Cette année, on compte 31 lycéens au total dans les trois classes de terminale. Nous sommes allés à la rencontre de cette dernière génération d'élèves.

31 élèves en terminale, toutes sections confondues

À deux mois de la fin des cours, l'ambiance est particulière pour les lycéens de Valbenoîte. Dans ce lycée où l'on compte seulement trois classes de terminale, Ambrine qui est en terminale ES, a l'impression que les couloirs sont parfois assez vides : "On aurait bien aimé voir des secondes et des premières, ne pas être les derniers. Ça fait vide. On est seuls, ça fait bizarre."

Ambrine et Pauline font partie de la dernière génération d'élèves du lycée Valbenoîte de Saint-Étienne © Radio France - Marion Aquilina

Dans cette classe de terminale ES, qui connaît des problèmes de sous-effectifs, ils sont 13 élèves. Pauline a fait toute sa scolarité dans l'établissement : "Ça fait longtemps que je suis à Valbenoîte, depuis que j'ai trois ans. C'est triste de se dire qu'il n'y aura plus personne après nous." Les professeurs sont très émus aussi de cette page qui se tourne.

Didier Macri est professeur d'anglais au lycée Valbenoîte depuis plus de 30 ans. Il a même été élève ici : "Ce sont les derniers élèves, on a de la peine au cœur de voir l'histoire du lycée qui se termine. Ça fait bizarre de se dire que c'est la fin." Didier Macri confirme qu'il y avait de moins en moins d'élèves inscrits. L'année dernière, il n'y avait qu'un seul élève en classe de terminale L.