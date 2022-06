Poissy : les urgences de l'hôpital fermées par manque de personnel

Le service des urgences de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, dans les Yvelines, a fermé ce week-end et l'est encore ce lundi par manque de personnel annonce la mairie de Poissy sur Twitter.

Inutile d'aller frapper à la porte des urgences de l'hôpital de Poissy Saint-Germain, dans les Yvelines, ce lundi. Le service est fermé depuis ce week-end confirme la mairie de Poissy sur son compte Twitter. Les urgences adultes et la traumatologie pédiatrique n'ont pas pu ouvrir à cause de "l'absence de la quasi-totalité des équipes soignantes, en arrêt maladie", précise de son côté la direction de l'hôpital dans un communiqué de presse.

Ce n'est pas le premier service d'urgences qui ferme ponctuellement ses portes en région parisienne ces derniers mois. Comme les autres établissements, l'hôpital de Poissy Saint-Germain fait face à "un engorgement des urgences" à cause de plusieurs postes vacants et de l'augmentation du nombre de passages de patients. Des réunions de travail ont été et continuent d'être organisées explique encore la direction. Il a notamment été décidé "une augmentation massive des effectifs", c'est à dire, traduit le maire de Poissy, Karl Olive dans un tweet : "l'engagement de recrutements massifs dans le service".

En attendant, il est recommandé de ne pas se déplacer à l'hôpital en cas d'urgence mais de composer le 15 qui vous redirigera mais le bon service médical.