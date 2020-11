Poitiers : 2000 personnes manifestent contre le projet de loi "sécurité globale"

2000 manifestants à Poitiers, 600 à Niort, une cinquantaine à Bressuire, le projet de loi "sécurité globale" mobilisent contre lui dans la Vienne et les Deux-Sèvres. À l'appel du collectif "Stop Loi Sécurité Globale",les opposants à cette loi se sont rassemblés ce samedi 28 novembre. Tous dénoncent une loi liberticide. Les participants ont aussi défilé contre les violences policières.

Le mot d'ordre sur les pancartes et dans les slogans : "non à la sécurité globale". Pour Vivien, lutter contre cette loi, c'est lutter contre les violences policières. "C'est quand même un gros scandale parce que, déjà, flouter les policiers c'est un vrai problème. Je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout que déjà la violence policière soit reconnue. Et qu'elle soit toujours autant dénoncée. _Ce n'est pas avec cette loi que ça va continuer_", explique-t-il.

Ce qui motive aussi les manifestants à défiler et notamment Jean-François, ce sont les vidéos de violences policières qui sont sorties cette semaine. "Je suis choqué", assure ce militant Lutte Ouvrière. Il poursuit : "il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas possible."

Pour Simon, entouré de ses amis et avec une grande pancarte "Police partout, images nulle part", le confinement n'est pas une excuse pour se taire. "En confinement, on ne peut pas faire grand chose. Là la possibilité de pouvoir s'exprimer, vraiment ça fait du bien. _On a besoin tous, toutes de faire ça et de pouvoir crier qu'on est contre cette loi et contre toutes ces bavures_", argumente-t-il.