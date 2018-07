La France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde demain. Et à Poitiers, depuis 1940, une copie officielle du célèbre Manneken-Pis est exposée au commissariat.

Ce manneken-Pis est l'une des six copies officielles sur la planète.

Poitiers, France

Pourquoi l'une des six copies officielles du Manneken-Pis se trouve-t-elle à Poitiers ? L'histoire commence pendant la Seconde Guerre mondiale. "En mai et juin 40, avec l'avancée des troupes allemandes, les services belges se replient en France et choisissent d'être à Poitiers" explique Mathias Aggoun, directeur de l'Office du tourisme de Grand Poitiers.

C'est la très belle entre la Belgique et Poitiers

Pendant 26 jours, Poitiers va alors devenir la capitale de la Belgique. "En remerciement de l'accueil que les français ont fait aux Belges, la police belge va offrir le Manneken-Pis à la police française." Pour Mathias Aggoun "c'est la très belle entre la Belgique et Poitiers."

Poitiers capitale de la Belgique pendant 26 jours

Mardi soir sur le terrain la France et la Belgique seront adversaires, "clairement le match de l'amitié" pour Mathias Aggoun. Vincent Stephens, Belge né près de Bruxelles, qui travaille aujourd'hui dans un food truck poitevin qui propose des frites belge, confirme : "pour moi il n'y aura pas de perdant, même si j'ai une préférence pour la Belgique."