Alcooliques Anonymes de Poitiers : "Ça va être une bouteille et on retombe" témoigne Aymeric

Ce samedi débute le Congrès annuel des Alcooliques Anonymes, à Poitiers. Plus de 600 inscrits seront au rendez-vous.

ⓘ Publicité

7% des habitants de Nouvelle-Aquitaine déclarent boire au moins une fois par jour. Ce chiffre, issu d'une enquête menée en 2021 par l'Observatoire Régional de Santé, dévoile une dure réalité : de nombreuses personnes sont encore dépendantes à l'alcool. Alors, pour s'en sortir, certains décident de se tourner vers des groupes de paroles, comme Alcooliques Anonymes. C'est ce qu'a fait Aymeric, 49 ans : depuis 3 mois, il assiste deux fois par semaine aux réunions du groupe de Poitiers. Son addiction a commencé lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il dit avoir réussi à "gérer" son travail et sa famille jusqu'à la perte de son permis, au nouvel an 2018.

"Là ça a été la descente... J'arrivais au travail j'avais bu, je buvais au travail... c'est vraiment parti en live. J'ai été licencié." Décidé à se soigner, il explique pourtant avoir rencontré de nombreuses difficultés sur les cinq dernières années.

Les rechutes, il y en a eu. J'étais dans le fond du trou, je me disais que jamais je n'y arriverais... j'ai même fait une tentative de suicide. Le plus difficile à vivre, c'est qu'on veut arrêter mais qu'on n'y arrive pas." - Aymeric

Après une rechute à l'été 2022, il décide d'assister à une réunion des Alcooliques Anonymes de Poitiers. Entouré de personnes qui traversent la même chose que lui, il s'y sent bien. Leur objectif commun : ne plus jamais retoucher une goutte d'alcool. Ce qui n'est pas toujours évident, particulièrement lors des moments festifs : "Je sais que derrière ces deux-trois petits verres très sympas, obligatoirement on ne s'arrête pas... ça va être une bouteille, et on retombe."

Aujourd'hui il va mieux, notamment grâce à ce groupe de soutien mutuel. Il encourage chaque personne victime de l'alcoolisme à se rendre à ces réunions : "La force, c'est qu'on se retrouve entre nous, et qu'on n'est plus tout seul."

Pas besoin d'alcool pour être heureux" - Nicole

Nicole, l'une des deux fondatrices du groupe de Poitiers le précise. "On est là pour aider d'autres alcooliques à se rétablir. On accepte les gens qui sont encore alcoolisés, du moment que vous avez un problème avec l'alcool". Celle qui n'a pas bu un verre depuis des années veut à travers l'organisation du Congrès annuel de l'association porter un message d'espoir : "c'est difficile, mais avec le soutien du groupe, d'autres malades, on y arrive. Pas besoin d'alcool pour être heureux."