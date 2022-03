Poitiers : déjà près de 500 dons pour la collecte de soutien aux Ukrainiens, au Parc des Expositions

Les Poitevins expriment leur solidarité envers l'Ukraine. Déjà près de 500 personnes ou groupes de gens sont venus apporter du matériel au Parc des Expositions de Poitiers. La collecte a débuté ce jeudi. La première journée a été faible en affluence mais une fois que l'information a été suffisamment partagée, ils sont venus en nombre déposer des couvertures, des objets d'hygiène ou encore du matériel médical.

Ils s'attardent sur l'importance de se montrer solidaires envers les Ukrainiens et se disent très touchés par leur situation. "Si on était à leur place, on aimerait bien qu'on fasse quelque chose pour nous, explique Pascale, venue avec son fils apporter des draps, des couvertures, et des compresses. Ils vivaient comme nous, il y a quelques jours, et maintenant ils n'ont plus rien, ils sont sous les bombes, ils n'ont plus de domicile. C'est juste normal de les aider.

La Protection civile transportera le matériel jusqu'à l'Est de la Pologne

L'opération a été lancée à l'initiative de l'Association des Maires. Elle prendra fin, ce mardi à 14 heures. Le soir, un camion de la Protection civile partira en direction de l'Est de la Pologne. Le matériel devrait ensuite être acheminé par des militaires jusqu'aux Ukrainiens. Pour tenir la collecte, trois personnes ont été embauchées par la mairie, systématiquement accompagnées d'employés municipaux, venus donner un coup de main.

Beaucoup de couvertures et de duvets ont été déposés depuis ce jeudi. © Radio France - Corentin Debuire

Ce dimanche, Léonore Moncond'huy, la maire de Poitiers, a tenu à saluer l'élan de solidarité de ses administrés : "Les colonnes de carton sont impressionnantes, il y a vraiment une grande générosité de la part des Poitevines et des Poitevins". Selon elle, de nombreux habitants de la commune ont déjà contacté la mairie pour proposer d'accueillir des réfugiés mais il y a beaucoup plus d'offre que de besoins.

La liste du matériel dont a besoin la Protection civile. © Radio France - Corentin Debuire

En fonction de la situation et s'il faut de nouveau acheminer du matériel pour aider les victimes du conflit, de nouvelles collectes pourraient être organisées par l'Association des Maires, sur Poitiers ou dans des communes des alentours.