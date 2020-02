Poitiers : des parents d'élèves militent contre l'expulsion d'une Nigériane dont la fille risque l'excision

La mère d'origine nigériane et sa fille, âgée de 11 ans et scolarisée à l'école Condorcet de Poitiers, sont menacées d'expulsion après le rejet de leur demande d'asile.

Poitiers, France

Des parents d'élèves de l'école Condorcet de Poitiers lancent un cri d'alarme pour alerter sur la situation d'une mère et de sa fille. De nationalité nigériane, la maman a vu sa demande d'asile être rejetée en 2019. Et son recours n'ayant pas abouti, la famille craint d'être mise à la porte de leur logement social et expulsée vers le Nigéria.

"Je ne peux pas retourner là-bas avec mon enfant. Au Nigéria, ils excisent les petites filles."

"J'aimerais bien rester en France, je ne veux pas aller en Afrique", confie la jeune fille, née en Italie. Si l'excision est interdite officiellement au Nigéria depuis 2015, cette mutilation génitale est encore pratiquée, "par tradition", au sein de certaines communautés.

La mère, Goldstaïm, dont le prénom a été modifié à sa demande, est terrifiée à l'idée d'être renvoyée au Nigéria. Angoissée aussi de ne plus avoir de toit. "Je ne veux pas que l'on se retrouve dans la rue, on ne sait plus quoi faire à part crier à l'aide".

"C'est une situation totalement inhumaine"

Le collectif de parents d'élèves de l'école Condorcet et d'habitants du quartier des Rocs à Poitiers s'insurge face à la détresse de cette famille. Depuis la loi sur l'Asile de 2015, la trêve hivernale des expulsions locatives exclut les migrants accueillis dans les centres d'hébergement.

"Cette mère et sa fille risquent de ne plus avoir de logement puisque la première demande d'asile a été rejetée, il y a une deuxième demande en cours mais dans le laps de temps entre l'ancienne demande et la nouvelle, elles n'ont plus accès à un logement, hiver ou pas hiver elles doivent partir", explique Christine Redien, une parente d'élèves et membre du comité de soutien.

"Ce n'est pas tolérable, il est hors de question qu'on les laisse dormir dans la rue avec le 115 comme seule solution, la maman a des problèmes de santé et ce n'est pas pensable qu'elle se balade la journée à l'extérieur avec ses sacs"

Le collectif lance donc un appel à la solidarité et à la générosité. Toutes les propositions de logement sont les bienvenues. Les dons également afin de subvenir aux besoins de la famille qui ne bénéficie pour le moment que de 250 euros par mois au titre de l'allocation d'aide à l'enfance. Pour participer, vous pouvez contacter le collectif en écrivant à soutiencondorcet@gmail.com ou adresser vos dons à RESF 86, le Réseau d'éducation sans frontière de la Vienne, en précisant qu'il s'agit du comité Condorcet.