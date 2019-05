Poitiers : plus d'un millier de réponses à un sondage sur le harcèlement de rue lancé par deux étudiantes

Poitiers, France

Se faire siffler dans la rue, draguer lourdement, voir suivre de manière insistante : cela vous est peut-être déjà arrivé. Des nombreuses femmes, mais aussi quelques hommes, témoignent de ces harcèlements dans sondage lancé par deux jeunes habitantes de Poitiers. Il a été partagé des centaines de fois sur Twitter et plus de 1500 personnes y ont déjà répondu.

Les deux jeunes femmes à l'origine de cet appel à témoignages sont deux étudiantes en psychologie et sociologie de Poitiers : Sixtine et Angéline. "Début avril, nous avons eu, un même soir, deux amies qui ont été interpellés dans la rue, explique Sixtine. Nous nous sommes rendu compte que nous ressentions de plus en plus d'insécurité dans les rues de Poitiers. Et suite à cela, nous avons décidé d'envoyer un mail au maire et de lancer un sondage sur le sujet."

Dans le sondage, de nombreuses personnes racontent des situations de harcèlement comme l'explique Sixtine : "C'était très souvent les mêmes histoires. Le fait d'être _suivi et ensuite insultées_, puis d'avoir peur des conséquences psychologique et après plus vouloir sortir".

Elles ont pu en parler avec le Maire de Poitiers Alain Claeys, et prévoient d'organiser une journée de prévention à l'automne prochain sur le campus universitaire.