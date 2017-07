Poitiers, l'été et ses travaux

C'est une tradition estivale. Les collectivités profitent des vacances pour réaliser des travaux sur les voiries

500 000 euros ont été dégagés pour refaire ici une partie de la rue de la république, là une portion de la rue Jean Jaurès. Des chantiers prévus entre le 17 juillet et le premier septembre. Ces travaux décidés par la ville seront les derniers du genre car au premier janvier, la voirie deviendra une compétence de l'agglomération. Cela concernera les 40 communes de l'agglo soit 2000 kms de routes à entretenir, 5 fois plus qu'avant. La programmation des travaux va donc nécessiter beaucoup de doigté car le sujet est pour tous les maires hautement sensible.

Un service voirie réorganisé

Pour s'adapter à ce nouveau périmètre, le service voirie va passer de 90 à 150 agents . Par ailleurs 4 centres de ressources vont être créés sur le territoire pour gérer les problèmes du quotidien concernant la voirie mais aussi les déchets et les bâtiments. Ces centres, fort d'une dizaine d'agents au moins, seront implantés à Poitiers et dans les secteurs de Lusignan, St Georges les Baillargeaux et Mignaloux-Beauvoir. Cette organisation doit se mettre en place progressivement d'ici à la fin de l'année pour être opérationnelle le premier janvier