Poitiers : la fierté de la mère d'Earvin Ngapeth, meilleur volleyeur du tournoi olympique

Deux jours après la finale olympique contre la Russie remportée par les Bleus, le monde du volley poitevin est toujours sur un petit nuage. Deux enfants du pays ont décroché la médaille d'or, Antoine Brizard et son copain d'enfance Earvin Ngapeth. La maman de ce dernier accorde quelques mots à France Bleu alors qu'elle s'apprête à prendre le train de Poitiers pour Paris où elle rejoint ses deux fils, Swan et son aîné Earvin. "Je peux pas louper ça !"

"Même quand j'en parle encore là, ça m'émeut toujours" - Christine Laborie, mère d'Earvin Ngapeth

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis contente du parcours qu'il a accompli. Ca a été un parcours très long à Poitiers, puis dans d'autres clubs. Il a commencé à Tours, il a joué en Italie et en Russie. L'année dernière a été une année très très compliquée. Earvin est quelqu'un qui a eu énormément de succès et de victoires sur des compétitions majeures dès son enfance", raconte sa mère, fière "du parcours extraordinaire" de son fils.

"Je fais un coucou à Ludwig Proust et à Cédric Dupeux, ses deux premiers entraîneurs" - Christine Laborie

"Une génération dorée avec le comité départemental de la Vienne de volley"

L'histoire d'amour entre Earvin Ngapeth et le volley a commencé très tôt avec son papa, Eric Ngapeth, ancien international français et camerounais, et entraîneur du Stade Poitevin et du Tours Volley-Ball. Né en 1991, le jeune Earvin, prénom choisi par son papa en hommage au basketteur américain Earvin "Magic" Johnson, va réellement découvrir la discipline à l'âge de 12 ans au cours d'un stage estival dans la Vienne.

"C'était en 2003 Earvin s'est inscrit à un camp d'été multisport à Latillé qu'organisait le comité départemental" - Ludwig Proust, premier entraîneur

"Il faisait du foot et du tennis, et au foot il était très moyen, je pense qu'il s'en est rendu compte et ce n'est pas lui porter injure", se souvient en rigolant Ludwig Proust, conseiller technique départemental au comité de volley de la Vienne durant vingt-six ans.

"En volley, on a vu qu'il était assez extraordinaire, qu'il avait un vrai potentiel, qu'il sentait le jeu, ça matchait totalement avec ce sport."

"Je lui ai proposé d'intégrer un club, le CEP Saint-Benoît Volley-Club, et dès la première année, il a terminé champion de France avec la sélection départemental. On ne pouvait pas imaginer que Earvin allait atteindre ce niveau-là, être le meilleur joueur des Jeux Olympiques, de devenir champion olympique." L'ancien coach trouve "extraordinaire" de voir ses anciennes jeunes pépites à ce niveau-là, "Earvin comme Antoine (Brizard, ndrl) et les autres. Tous les licenciés et anciens licenciés de la Vienne suivaient cette compétition."

"On est heureux quand on les voit heureux comme ça"