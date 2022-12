Poitiers : la halte répit ouverte aux plus démunis cet hiver dans la Vienne

Depuis le 21 décembre 2022 et jusqu'au 31 mars 2023, le gymnase Joël-Potreau à Poitiers, près de la caserne de Pétochard, fait office de halte répit pour les plus démunis. Un repas de fêtes a été servi à Noël et pour la Saint-Sylvestre le 31 décembre.