Poitiers à la pointe sur le tri des déchets

Le centre de tri de Saint-Eloi géré par Suez vient de se doter d'une nouvelle machine.

Montant de l'investissement : 1,8 millions d'euros. Avec cette somme, Suez vient d'acquérir une nouvelle technologie pour améliorer sa gestion des déchets dans son centre de tri. On appelle cela le tri optique : des capteurs infrarouges détectent sur les tapis les différents matériaux (selon leur couleur et leur matière). Des flux d'air se chargent ensuite de séparer les ordures et de les acheminer vers des circuits différents.

Un tri plus simple pour l'usager

Désormais, le site peut différencier une dizaine de polymères différents sur les 300 qui existent. Avantage direct pour les Poitevins : ils vont pouvoir maintenant glisser les films plastiques qui entourent les magazines ou les biscuits dans leur sac ou poubelle jaune. Seuls sept sites industriels sont capables d'une telle prouesse dans toute la Nouvelle Aquitaine.

15% des habitants ne trient pas

L'idée est de simplifier la vie de l'usager pour l'inciter à trier davantage. 15% des habitants continuent de ne pas trier leurs déchets. Certains le font mal en jetant des ordures qui ne se recyclent pas. À Saint-Eloi, 4.000 tonnes de déchets finissent ainsi chaque année à l'incinérateur.