Poitiers : la police déploie un camion mobile dans deux quartiers dont les Couronneries

Un camion de police mobile est déployé deux fois par semaine, à partir du 2 août, dans les quartiers des Couronneries et des Trois-Cités.

C'est un véhicule particulier qui est déployé à partir de ce 2 août, tous les mercredis lors du marché, place de Coimbra, dans le quartier des Couronneries : un camion de police mobile. Idem chaque jeudi, aux Trois-Cités, également lors du marché. Ce dispositif est mis en place le temps que les deux commissariats soient reconstruits , après les émeutes de la fin juin.

Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, nous présente le camion : "On a un petit espace avec deux bancs et une table. On peut venir pour un renseignement, un signalement, faire une pré-plainte, ou une plainte."

L'intérieur du camion de police mobile. © Radio France - Pierre Pillet

À l'intérieur se trouvent notamment un ordinateur, un scanner, une imprimante et une tablette permettant de signer de façon électronique. Aux Couronneries comme aux Trois-Cités, le véhicule sera accessible de 8h du matin à 13h, jusqu'à la rentrée. Un fonctionnaire sera chargé de l'accueil, pendant que trois autres s'occuperont de la sécurisation du camion dehors.

La réouverture des commissariats prévue pour 2024

L'objectif, c'est de maintenir le service de proximité, selon le préfet : "Sur les marchés, c'est là qu'on a le plus de monde, c'est l'occasion d'être visible", explique Jean-Marie Girier. "Il faut avoir un interlocuteur pour les personnes âgées", et les autres personnes pour qui "il est compliqué d'aller au commissariat central, rue de la Marne", l'un des lieux où les habitants doivent se rendre pour le moment.

À partir de septembre, un dispositif "qui ne sera plus mobile" sera maintenu, une fois par semaine, dans chaque quartier, ajoute le préfet, jusqu'à la réouverture des commissariats des Couronneries et des Trois-Cités, prévue pour le premier semestre 2024.