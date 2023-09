Poitiers : le combat d'une Ukrainienne sourde et qui a fui la guerre pour avoir un titre de séjour en France

Oksana (à gauche) est une Ukrainienne arrivée en France il y a un an et demi. Elle peine à avoir un titre de séjour. Elle est aidée par Stéphanie (à droite).

Depuis un an et demi Oksana, une Ukrainienne de 38 ans qui a fui la guerre avec sa famille frappe aux portes des associations et aux portes de la préfecture de la Vienne avec Stéphanie Dubut, une Poitevine. "On s'est rencontré par hasard, je l'ai vu faire la langue des signes dans la rue et je la maitrise car j'ai un enfant de 27 ans qui est sourd", raconte Stéphanie.

Parcours du combattant

"Je vais de structure en structure. Mon dossier est bloqué. Je suis depuis un an et demi dans aucun dispositif. J'ai mes enfants à nourrir. Le souci c'est que mon dossier ne se débloque pas sans ce titre de séjour", explique cette Ukrainienne de 38 ans. "Je n'arrête pas de me battre. Je ne lis pas le Français. Je ne l'écris pas encore. On me donne des documents et je ne peux pas les traduire", ajoute-t-elle.

Cette Ukrainienne est arrivée à Poitiers pour ses enfants car "la ville est une ville pilote concernant la langue des signes. Il y a un cursus bilingue. Elle est super adaptée pour les enfants sourds", témoigne-t-elle. "Je veux rester ici", renchérit-elle, évoquant "une fatigue" et "une double peine, celle d'être Ukrainienne et sourde" face à sa situation qui a du mal à se décanter.

"L'Etat régularise des Ukrainiens entendants, moi je suis sourde et je ne sais pas comment faire ? J'ai normalement besoin d'interprète pour aller partout mais je n'en ai pas les moyens", raconte Oksana. "Depuis un an et demi, je frappe partout, je fais des photocopies. Je ne comprends pas ce qu'on me demande. Je vais de galère en galère", conclut-elle.

Mais Oksana a bon espoir. D'après les dernières nouvelles, une personne à la préfecture de la Vienne suit son dossier. "Je vois qu'en 2023, des personnes handicapées n'ont pas accès aux services publics", se désole Stéphanie Dubut, qui par ailleurs est élue à la CGT. Elle compte développer un accompagnement pour les sourds dans l'emploi notamment. "Oksana, c'est une amie de cœur, je ne la lâche pas. Je sais ce que c'est ce parcours du combattant", conclut-elle.