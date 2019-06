Poitiers : le Conseil Communal des Jeunes dévoile ses propositions pour la ville

Poitiers, France

Ils sont une quarantaine de jeunes élus (âgés de 12 à 15 ans) à travailler sur des projets pour la ville de Poitiers. Le conseil communal des jeunes (CCJ) s'est rassemblé hier pour présenter l'avancée des projets depuis leur élection au mois de novembre dernier.

Le CCJ de Poitiers a été créé en 1987. Le but est de permettre aux jeunes de réaliser des actions concrètes pour la ville et "d'encourager la participation des jeunes à la démocratie". Le CCJ est ainsi à l'initiative de nombreux projets : le noctambus, la carte Igloo (accès gratuit à la patinoire pendant les vacances d'hiver), ou encore la rampe de skate à Beaulieu.

Cette année, quatre commissions proposent différents projets.

Commissions écologie et environnement

Pour ce nouveau mandat, les collégiens poitevins ont choisi de créer deux commissions autour de l'environnement.

La première s'est spécialisée autour de la protection des oiseaux. Elle propose notamment de sensibiliser les plus petits à la raréfaction des oiseaux en ville. "Nous voulons créer un concours dans les écoles primaires, et les gagnants de ce concours pourront rapporter des nichoirs dans leurs écoles", explique Clotilde, 13 ans.

La deuxième commission souhaiterait, elle, apporter davantage de verdure en ville. Pour cela, Elsa et Zoé se sont inspirées d'initiatives faites dans d'autres communes comme celle d'un urinoir assez original : "Ça ressemble à un gros bac à fleurs rouge. On urine d'un côté, ça va dans un bac qui est rempli de paille et ça permet de faire pousser les plantes au-dessus dans la jardinière".

Commision solidarité

Chaque année, le CCJ s'attache à créer une commission solidarité. Les nouveaux élus travaillent sur un projet d'échange inter-générationnel. L'idée est d'organiser des activités régulières avec des personnes âgées mais aussi des migrants ou encore de jeunes étudiants qui ne connaissent pas la ville.

"Nous avons déjà participé à une journée pâtisserie avec de jeunes migrants. On a créé des liens et nous aimerions vraiment recommencer", témoigne l'un des collégiens.

Commission sport

Les élus de la commission sport aimeraient, eux, organiser une journée découverte des sports en partenariat avec une maison de quartier.

Durant cette journée, il y aurait évidemment la découverte de sports classiques : foot, rugby, basket... Mais aussi du handisport, comme le handibasket (basket-ball en fauteuil roulant) : "Nous sommes allés voir un match, c'était vraiment impressionnant, nous aimerions le faire partager à d'autres", assurent-ils durant la commission.

Tous ces projets doivent encore être finalisés puis validés avant d'être réalisés. Si tout se passe bien chaque commission en aura réalisé au moins un d'ici la fin du mandat qui doit durer deux ans au total.