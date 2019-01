Poitiers : le gymnase rue des Écossais accueille les sans-abris à cause du froid

Poitiers, France

37 lits alignés sur le parquet avec des couvertures et des duvets soigneusement pliés. Il ne reste plus que les paniers de baskets pour rappeler que cette salle accueille d'ordinaire des joueurs de baskets. Depuis ce jeudi 3 janvier et jusqu'à lundi prochain au moins, le gymnase s'est transformé en dortoir temporaire pour les sans-abris de Poitiers.

⚠️#GrandFroid Alain Claeys Maire de #Poitiers et Emile Soumbo, Secrétaire général de @prefet86 à la rencontre du personnel mobilisé ce soir pour l’ouverture du centre temporaire d’urgence du gymnase des Ecossais.

La préfecture de la Vienne a déclenché le niveau 1 du plan Grand froid au moins jusqu'à lundi cause des températures annoncées pour cette fin de semaine, des températures basses, voire négatives.

Appeler le 115, une étape indispensable

A l'entrée du gymnase, ils sont déjà une dizaine à patienter bien avant l'heure d'ouverture. Pour avoir une place ici, ils ont tous appelés auparavant le 115. Le Samu social les oriente ensuite vers les différents lieux d'accueil : centre d'hébergement, gymnase ou bien hôtels. Dimitri est arrivée de Géorgie, le 4 novembre dernier. Depuis, il dort dans une voiture mais là, il fait trop froid : "Pour se réchauffer, on marche, on fait des petits pas, mais qu'est ce que l'on peut faire de toute façon".

Dans le gymnase, Dimitri a le lit numéro 1. Il peut rester ici jusqu'à 8h30 le lendemain matin. Pour avoir une place à nouveau pour les nuits suivantes, il faut chaque jour, appeler le 115, c'est obligatoire. Le Samu social reçoit, en ce moment, jusqu'à 150 appels chaque jour.

Des maraudes renforcées

Dans le gymnase, soupe, thé et café sont mis à disposition et chaque soir, un repas chaud est servi aux personnes accueillies. Deux bénévoles de la Croix Rouge restent avec eux toute la nuit pour "surveiller que tout se passe bien", explique Amara, mais aussi "pour accueillir d'autres personnes qui ont besoin dans la nuit".

Avec le déclenchement du niveau 1 du plan grand froid, la Croix Rouge renforce ces maraudes. Elles passent de trois par semaines, à une par jour. Ces tournées dans Poitiers sont utiles pour les personnes qui refusent catégoriquement de se rendre dans les centres d'hébergements. Elles seraient une vingtaine selon l'association.